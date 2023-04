3:0-Sieg gegen Münster SC Potsdam beendet Negativserie

Nach den negativen Ergebnissen der letzten Spiele, konnte der SC Potsdam am Sonnabend endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnen. Am letzten Spieltag der Hauptrunde empfing der Volleyball-Bundesligist den USC Münster und für beide ging es um viel. Während die Gäste die Chance hatten, sich in der Tabelle noch weiter zu verbessern und sich eine gute Ausgangsposition für die bevorstehenden Play-offs zu erkämpfen, wollten die Potsdamerinnen endlich die Negativserie beenden.

Nach etwa eineinhalb Stunden lautete das letztlich deutliche Ergebnis 3:0 (25:21, 25:23, 26:24) für die Gastgeberinnen vor 1418 Zucshauenden in der MBS-Arena. „Für uns war es heute wichtig, ein gutes Spiel zu zeigen als es das Vorherige war und mit einem Sieg in die Playoffs zu starten, das ist es immer gut, egal, wie der Gegner heißt“, bilanzierte Sportdirektor Toni Rieger. Durch den Sieg beendet Potsdam die bisher beste Hauptrunde der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg in die Bundesliga auf Platz drei mit 47 Punkten und 18 Siegen.

Nachdem die Brandenburgerinnen sich auf europäischer Ebene gegen Scandicci hatten geschlagen geben müssen und aus dem CEV-Cup geflogen waren, verloren sie im Pokalfinale gegen Schwerin und verpassten den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Darauf folgten auch in der Bundesliga Probleme, die mit der Niederlage gegen Schwerin vor einer Woche, durch die Potsdam Platz zwei in der Tabelle hergeben musste, ihren Höhepunkt fanden. Umso schlechter es zuletzt gelaufen war, umso mehr war das Team von Trainer Guillermo Hernandez am Sonnabend auf Wiedergutmachung aus.

Deutliches Ergebnis trotz engem Duell

Während sich der erste Satz noch recht deutlich gestaltete mit einer zwischenzeitlichen 8:3-Führung für Potsdam, wurde das Spielgeschehen in den anschließenden Sätzen zunehmend enger. Die Zuschauer:innen sahen ein spannendes Duell, in dem vor allem der zweite und dritte Satz bis zum Schluss hart umkämpft waren. Münster lag mehrmals über einen längeren Zeitraum in Führung oder konnte ausgleichen, die jeweiligen Endphasen gehörten dann aber stets dem SC Potsdam. „Es war nochmal ein guter Abschluss von uns. Es war zum Ende der Hauptrunde ein wichtiger 3:0-Sieg“, sagte Kapitänin Laura Emonts. „Es war nicht unbedingt ein hochklassiges Spiel, aber Sieg ist Sieg und das war für unsere mentale Seite ganz wichtig.“

18 Siege holte der SC Potsdam in der Hauptrunde, ein neuer Vereinsrekord.

Die Wichtigkeit des Sieges für das Selbstbewusstsein betonte auch Sportdirektor Rieger, der sein Team wieder auf dem richtigen Weg sieht. „Wir nehmen aus dem heutigen Auftritt der Mannschaft ein gutes Gefühl mit. Dass wir die Rückstände, teilweise von sechs Punkten, noch wegmachen konnten zeigt, dass wir auch solche Situationen meistern können.“

Für Potsdam steht nun das Viertelfinale in den Play-offs an. Dort ist der VfB Suhl Thüringen am nächsten Samstag (19 Uhr) zu Gast. Die Suhlerinnen beendeten nach einem Sieg über Vilsbiburg die Hauptrunde auf Platz sechs.

