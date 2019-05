Jakov Gojun ist wirklich schwer zu übersehen. Mit einem Gardemaß von 2,04 Meter überragt der Abwehrchef der Füchse Berlin die meisten seiner im Regelfall auch nicht gerade klein gewachsenen Kollegen und Gegner um ein gutes Stück. Am Sonntagnachmittag hat sich Gojun diese Größenvorteile mal wieder zu Nutzen gemacht. Wie ein Leuchtturm stand der Kroate im Mittelblock, dem Herzstück jeder guten Handball-Mannschaft, dirigierte seine Nebenleute und sendete eindeutige Signale an das Publikum aus: Gojun ruderte mit den Armen, suchte Blickkontakt und animierte die 9000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle immer und immer wieder dazu, noch ein bisschen mehr am Lautstärkeregler zu drehen. Mit Erfolg: Im Spitzenspiel des 32. Bundesliga-Spieltags feierten die Füchse Berlin einen immens wichtigen Erfolg gegen den Deutschen Meister der Jahre 2016 und 2017, gegen die Rhein-Neckar Löwen. 34:33 (20:14) hieß es nach 60 unterhaltsamen Minuten für die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic, die ihre Ambitionen auf Tabellenplatz sechs und die damit verbundene Europapokal-Qualifikation untermauerte.

Vor allem im ersten Durchgang zauberten die Berliner gegen den Tabellendritten aus Mannheim regelrecht. Offensiv klappte fast alles – egal, ob die Bälle nun vom starken Paul Drux, seinem Nebenmann Fabian Wiede oder von Kapitän und Rechtsaußen Hans Lindberg aufs Tor abgefeuert wurden. Nach einer Viertelstunde hatten sich die Berliner ein solides Sechs-Tore-Polster erarbeitet (13:7). Allerdings konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Gäste das drittletzte Pflichtspiel der Saison auch nicht hundertprozentig Ernst nahmen. Schließlich geht es für die Löwen nur noch darum, ob sie am Saisonende Tabellenplatz drei oder vier belegen; beide berechtigen zur Teilnahme am EHF-Cup, das Thema Champions League ist für den Klub schon vom Tisch.

Mehr zum Thema Schlussspurt in der Handball-Bundesliga Die Füchse Berlin sind überzeugte Europäer

Auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, für gewöhnlich ein Energiebündel an der Seitenlinie, quittierte den Halbzeitstand mit maximaler Gleichgültigkeit und stapfte gelassen in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel versuchte der Däne immerhin, die Berliner mit einer neu formierten, sehr offensiv ausgerichteten Deckung zu überraschen. Aber auch davon ließen sich die Füchse, bei denen Paul Drux mit acht Treffern erfolgreichster Werfer war, nicht aus dem Konzept bringen. Spätestens nach Bjarki Elissons Kontertor zum zwischenzeitlichen 24:16 war die Begegnung entschieden – auch wenn es in der Schlussphase noch einmal knapp werden sollte.