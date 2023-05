4:2-Sieg im Barcelona-Derby Lewandowski schießt Barça zur Meisterschaft – und muss vom Rasen flüchten

Der FC Barcelona hat sich auch dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski vorzeitig die spanische Meisterschaft gesichert. Im Derby bei Stadtrivale Espanyol setzte sich Barça am Sonntagabend mit 4:2 (3:0) durch und holte sich den ersten Meistertitel seit 2019.

Der langjährige Bundesliga-Profi Lewandowski (11. Minute/40.) sowie die Außenverteidiger Alejandro Balde (20.) und Jules Koundé (53.) erzielten die Tore für den neuen Champion. Javi Puado (73.) und Joselu (90.+2) trafen für Espanyol.

Die Gegentreffer verhinderten die Barça-Party am Ende aber nicht mehr. Vier Spieltage vor Saisonende steht die Mannschaft von Trainer Xavi 14 Punkte vor Verfolger Real Madrid und ist nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

„Das alles hat im vergangenen Juli begonnen. Das waren zehn Monate voller Arbeit und Aufopferung. Die Fans und der Verein haben es verdient“, sagte Xavi über den insgesamt 27. Meistertitel für die Katalanen. „Das ist ein tolles Gefühl.“

Barca-Spieler müssen vor Heimfans vom Rasen flüchten

Barça dominierte das Spiel von Beginn an und sorgte schon vor der Halbzeit für die Entscheidung. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen musste nur einmal kurz vor der Pause mit einer Glanzparade eingreifen, ansonsten ließen die Gäste kaum etwas zu.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Zwar erhöhte Koundé zunächst auf 4:0, dann aber ließ Barça nach. Espanyol kam durch Puado und Joselu zwar noch zu Toren und ter Stegen musste weitere Male eingreifen, in Gefahr geriet der klare Sieg aber nicht mehr.

Die Freudentänze des FC Barcelona hielten auf dem Rasen allerdings nur für wenige Sekunden an. Der neue spanische Meister hatte sich am Sonntagabend gerade für eine erste Feier am Mittelkreis von Stadtrivale Espanyol versammelt, da stürmten wütende Fans der Gastgeber den Rasen. Anschließend flüchteten Robert Lewandowski und Co. schnell in die Katakomben.

„Die Feier ist normal, aber ich verstehe, dass wir nicht in unserem Stadion sind und nicht respektlos sein dürfen“, sagte Barça-Trainer Xavi im Anschluss an den Derbysieg. „Ich weiß, dass das schwierig zu kontrollieren ist. Aber ich habe den Spielern gesagt, dass sie jetzt besser schnell reingehen.“ Dort ging die Party laut dem Trainer dann im Anschluss an den 4:2-Erfolg weiter.

„Das fühlt sich sehr gut an, weil wir sehr hart dafür gearbeitet haben“, sagte Präsident Joan Laporta. „Xavi war entscheidend. Er kennt nicht nur den Fußball, sondern auch den Club und den Stil. Er hat eine entscheidende Rolle gespielt und verdient Glückwünsche. Wir haben einen großartigen Trainer.“ (dpa)