5000 Kilometer auf dem Rad und zwölf Tage Zeit Wie „Bottle Claus“ das Race Across America meistern will

Es gilt als das Härteste, was man sich als Radsportler zumuten kann: 5000 Kilometer, 50.000 Höhenmeter, einmal nonstop quer durch die USA, das ist das Race Across America (RAAM). Unter den 31 Angemeldeten, die als Einzelstarter in das Rennen gehen wollen, befindet sich auch ein Berliner. Claus-Henning Schulke wird am 13. Juni an der Startlinie im kalifornischen Oceanside stehen. „Die Teilnahme ist schon ein wenig irre, da würde ich niemanden widersprechen, der das sagt“, gesteht der 57-Jährige mit einem Lächeln.