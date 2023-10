7. Spieltag der Fußball-Bundesliga Serhou Guirassy schießt VfB Stuttgart mit Hattrick an die Spitze

Der VfB Stuttgart hat vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Schwaben feierten am Samstag vor heimischer Kulisse dank eines Dreierpacks von Serhou Guirassy einen 3:1 (0:1)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. In der Tabelle schoben sich die Stuttgarter mit einem Punkt Vorsprung und insgesamt 18 Zählern auf den ersten Platz. Neuer Zweiter ist zumindest für eine Nacht Borussia Dortmund (17). Der BVB bezwang den weiter kriselnden 1. FC Union Berlin (6) mit 4:2 (1:2).

Der bisherige Spitzenreiter Bayer Leverkusen (16) ist ebenso wie Titelverteidiger FC Bayern erst am Sonntag dran. Die Werkself kann mit einem Derby-Sieg zu Hause gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln wieder auf Platz eins klettern. Platz eins ist für die Münchner selbst bei einem Heimsieg gegen den SC Freiburg nicht drin.

Nicht über eine Nullnummer kam RB Leipzig am Samstag vor eigener Kulisse mit einem 0:0 gegen den noch sieglosen VfL Bochum hinaus. Aufsteiger SV Darmstadt 98 gelang auswärts gegen den FC Augsburg ein wichtiger 2:1-Sieg. (dpa)