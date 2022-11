99 Tore in vier Bundesligaspielen Aber jetzt muss Spandau 04 in der Champions League nachlegen

Als Bilal Gbadamassi das 19. Tor für die Wasserfreunde Spandau 04 erzielte, waren noch über drei Minuten zu spielen. Die Partie war längst entschieden, da Gastgeber OSC Potsdam zu diesem Zeitpunkt erst bei drei Toren stand.

Doch ein weiterer Treffer für Spandau wäre schon etwas Besonderes gewesen: Der 100. für Spandau in dieser Saison der Wasserball-Bundesliga, im erst vierten Spiel. Doch er wollte am vergangenen Wochenende nicht mehr fallen. Die Begegnung endete 19:4 für die Berliner.

Nun sind auch hohe Siege für die Wasserfreunde auf nationaler Ebene eher Normalität denn Ausnahme. Aber in dieser Art sind sie doch außergewöhnlich. 22:4 beim SV Ludwigsburg 08, 22:2 gegen die White Sharks Hannover und sogar 36:6 gegen die SG Neukölln lauteten die Ergebnisse vor dem Auftritt in Potsdam. Ein Wasserballspiel dauert übrigens 32 Minuten.

Die Saison steht noch ganz am Anfang, doch ein erstes Zeichen, dass es Spandau diese Saison wie zuvor angekündigt wissen will, ist der Start schon. Zumal Waspo Hannover – Dauerrivale und zuletzt dreimal in Folge Deutscher Meister – schon einmal gestolpert ist, mit einer überraschenden Heimniederlage gegen den ASC Duisburg.

Viele Tore in der Bundesliga sind eine schöne Sache. Und zeigen, dass das neuformierte Team nach den zahlreichen Coronafällen zuletzt wieder auf einem guten Weg ist. Eine ganz andere Geschichte ist jedoch die Champions League. Da gibt es keine leichten Begegnungen, im Gegenteil. Im ersten Spiel gab es eine hohe Niederlage gegen den Vorjahresfinalisten VK Novi Beograd, allerdings trat Spandau stark ersatzgeschwächt an.

An diesem Mittwoch steht die Partie bei CN Sabadell in der Nähe von Barcelona an. Auch die Spanier haben ihr Auftaktspiel verloren. Für den von Spandau angestrebten Einzug ins Final 8 muss in der Achtergruppe mindestens Platz vier her. Sabadell ist daher eines der Teams, das es zu schlagen gilt. Allerdings haben die Spanier in der vorigen Saison den unter der Champions League angesiedelten Euro Cup gewonnen.

Vor einigen Jahren trafen die Mannschaften schon einmal in der Champions-League-Gruppe aufeinander, Spandau setzte sich in beiden Spielen durch und zog später in die Endrunde ein.

