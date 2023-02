Abfahrer Dreßen im Interview „Ich merke brutal, dass ich unbedingt Rennen fahren will“

Thomas Dreßen hat bei der alpinen Ski­WM in Courchevel/Meribel nur einen Kurz­auftritt. Anfang der Woche musste er wegen eines Magen­-Darm-Infekts im Training passen, am Mittwoch konnte er aber am ersten Abfahrtstraining teilnehmen und am Sonntag wird er in der Abfahrt starten können. Im Interview spricht Thomas Dreßen darüber, warum er ein Typ für Großereignisse ist.

