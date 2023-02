Abgang beim VfL Potsdam Alon Oberman verlässt den Handball Zweitlgisten

Alon Oberman verlässt mit sofortiger Wirkung den 1. VfL Potsdam und wechselt um TuS Ferndorf in die 3. Liga. Der 23-jährige Israeli war zu Saisonbeginn zum Potsdamer Handball-Zweiligisten gewechselt, um die Linksaußen-Position zu stärken, die durch den Weggang von Tim Freihöfer zu den Füchsen Berlin freigeworden war.

Oberman hatte zuvor in seiner Heimat für den Erstligist HC Bnei Herzeliya gespielt und wurde für ein Jahr verpflichtet, um den jungen Potsdamer Spielern Tim Grüner und Nils Fuhrmann die Möglichkeit einer ruhigen Entwicklung zu geben.

„Alon hat uns zu Saisonbeginn sehr geholfen. In seinem Schatten konnten Tim Grüner und Nils Fuhrmann deutliche Fortschritte machen. Beide sind mittlerweile feste Bestandteile unseres jungen Teams, so dass Alon nicht die erhofften Spielanteile erhalten kann, und wir seinem Wunsch nach einem Vereinswechsel entsprechen. Ich freue mich, dass Alon eine neue sportliche Heimat gefunden hat“, so Trainer Bob Hanning über den kurzfristigen Wechsel Obermanns zum TuS Ferndorf.

Der sportliche Leiter des VfL, Axel Bornemann, ergänzt: „Für Alons Entwicklung und seinen Ambitionen für einen Einsatz in der israelischen Nationalmannschaft ist es wichtig, viel Spielzeiten zu bekommen. Diese Perspektive konnten wir ihm nicht mehr geben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine sportliche Zukunft.“

Alon Obermans neuer Verein TuS Ferndorf aus dem nordrhein-westfälischen Kreuztal-Ferndorf liegt aktuell hinter der HSG Hanau in der 3. Liga – Staffel Südwest auf dem zweiten Tabellenrang und bereiten sich auf die Play Offs zum Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga vor.

Der Geschäftsführer des TuS Ferndorf, Mirza Sijaric, zeigt sich sichtlich erfreut über den Neuzugang: „Mit Alon kommt ein vielversprechender Linksaußen zu uns. Mit ihm erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Ziele erreichen. Deshalb haben wir uns für diesen kurzfristigen Transfer entschieden.“ (Tsp)

