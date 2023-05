Abnehmen für den Sommer Mit diesen Tricks vermeiden Sie den Jojo-Effekt

Der Sommer rückt näher und bei vielen steigt die Vorfreude auf lockere Kleidung, Stunden am Strand und im Freibad. Zwei bis drei Kilo weniger bis dahin wären vielleicht nicht schlecht, so der nächste Gedankengang. Die Leichtigkeit des Sommers am eigenen Körper zu spüren und mit den Pfunden die Schwere der dunklen Jahreszeit zu verabschieden – auch ohne diese Metapher hat es Vorteile, seinen Körper von überflüssigen Kilos zu befreien.