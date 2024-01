Abschied vom 1. FC Union Sheraldo Becker geht als unbesungener Held

Im Fußball gibt es verschiedene Arten von Abschieden. Manche sagen auf ganz große, übertrieben emotionale Art und Weise Lebewohl, wie Lukas Podolski bei der Nationalmannschaft oder Oliver Kahn beim FC Bayern. Manche, wie zuletzt Urs Fischer beim 1. FC Union, sind auch deshalb so schmerzlich, weil sie so plötzlich sind. Und dann gibt es diejenigen, bei denen man erst nach der Trennung so richtig wahrnimmt, was man verloren hat.

Am Donnerstag wurde offiziell, was sich seit Wochen angebahnt hatte. Nach viereinhalb Jahren in Köpenick verlässt Sheraldo Becker den 1. FC Union Berlin und wechselte zum spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián. Da Union aktuell im Abstiegskampf steckt und das nächste Heimspiel noch zwei Wochen hin ist, wird es ein relativ leiser Abschied.

Nun mag dieser Transfer seine Logik haben. Schon im vergangenen Sommer hatte Becker mit einem Wechsel geliebäugelt. Da sein Vertrag am Saisonende ausläuft, musste Union ihn im Januar verkaufen, um noch ein paar Millionen zu verdienen. Sonst hätte Becker Köpenick im Sommer ablösefrei verlassen. Zudem hatte er unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica zuletzt schlechte Karten. Sowohl gegen Köln als auch gegen Freiburg fehlte Becker komplett im Kader.

Sheraldo Beckers Zeit bei Union in Kürze In der Jugend spielt Becker bei Ajax Amsterdam und in den U-Nationalmannschaften der Niederlande

und in den U-Nationalmannschaften der Niederlande Später entscheidet er sich, für Suriname zu spielen, und kommt bisher auf sieben Einsätze

Am 1.7.2019 kommt Becker ablösefrei von ADO Den Haag nach Köpenick

nach Köpenick In 140 Spielen für Union erzielt er 24 Tore und bereitet 26 weitere vor

und bereitet 26 weitere vor Mit Union qualifiziert er sich für die Conference League, die Europa League und die Champions League

Bjelica ist gerade dabei, die Mannschaft für den Abstiegskampf umzukrempeln, und wie er auch bei anderen Personalien schon gezeigt hat, bleibt da wenig Platz für Sentimentalität. Schon vor seiner Zeit war der ständige Wechsel, das ständige Verabschieden von vermeintlichen Schlüsselspielern, ein Merkmal des Union-Erfolgs. Bei aller Köpenicker Kuscheligkeit herrschte in der Transferpolitik immer ein brutaler Pragmatismus.

Dennoch bleibt bei diesem Abschied ein bitterer Beigeschmack. Andere große Spieler durften Union im Rausch des Erfolgs verlassen und wurden mit Pauken und Trompeten verabschiedet. Becker verlässt Berlin mit einer Pressemitteilung: wie ein Kaderspieler, der nie so richtig Fuß fassen konnte.

Dabei gibt es kaum einen Spieler, der zum rauschenden Erfolg der letzten fünf Jahre so viel beigetragen hat wie Sheraldo Becker. Neben Christopher Trimmel und Jakob Busk war er der einzige Spieler im Union-Kader, der schon seit der ersten Bundesliga-Saison dabei war. Nur Trimmel hat mehr Bundesliga-Einsätze für Union, nur Taiwo Awoniyi hat mehr Tore in der ersten Liga geschossen.

Im Highlight-Reel des Union-Märchens ist Becker das Leitmotiv. Im Mai 2021 war es seine Flanke, die Max Kruse zum späten Siegtor gegen Rasenballsport Leipzig einköpfte und damit die Qualifikation zur Conference League sicherte. Ein Jahr später war es Becker, der maßgeblich für den brillanten 4:1-Derbysieg im Olympiastadion verantwortlich war und für eine Wachablösung im Berliner Fußball sorgte. In der vergangenen Saison war es Becker, der mit zwei Toren und zwei Assists beim 4:2 gegen Freiburg glänzte, um Union in den letzten Wochen der Saison auf Champions-League-Kurs zu halten.

Vor allem brillierte Becker aber mit dem, was sich nicht so leicht quantifizieren lässt. Entgegen seinem zwischenzeitlichen Ruf als Egoist war er oft derjenige, der Lücken schloss und andere glänzen ließ. Ohne Becker wären die Verluste von Max Kruse und Taiwo Awoniyi wohl kaum so leicht zu verkraften gewesen. Ohne Becker hätten Awoniyi und Kevin Behrens wohl nie so viele Tore geschossen. Nicht umsonst verpasste er in der vergangenen Saison – Unions erfolgreichste in der Bundesliga – kein einziges Ligaspiel.

Doch irgendwie wurde Becker nie zum absoluten Publikumsliebling bei Union. Auf den Rängen lernte man ihn zwar lieben, aber so populär wie Trimmel, Awoniyi, Behrens oder Grischa Prömel wurde er trotzdem nicht. Womöglich lag das an den ständigen Wechselgerüchten, vielleicht auch an seiner Persönlichkeit als Spieler. Bei Union fetischisiert man vor allem Fleiß und Kampfgeist. Becker, der bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde, war vielmehr ein Schausteller der Cruyffschen Schule. In Köpenick musste man sich an seinen Spiderman-Jubel, seine emotionalen Ausbrüche und seine mitreißenden Sololäufe erst einmal gewöhnen.

Auf seine eigene Art hatte Becker aber auch immer einen Hauch von dem in der Union-Hymne beschworenen „Durchhaltewillen der Schlosserjungs aus Oberschöneweide“. Trotz der vielen Gerüchte und einiger Rückschläge blieb Becker dem Verein jahrelang treu, und machte sich dabei zu einem immer besseren Spieler. Wirkte er in seinen ersten zwei Jahren noch roh und unbeständig, reifte er am Ende zu einem der besten Angreifer der Liga und zu einem Führungsspieler bei Union, der im Mannschaftsrat saß und ab und zu mal die Kapitänsbinde trug.

Diese Entwicklung hatte wahrlich sehr viel mit Urs Fischer zu tun. Der Schweizer wusste mit Becker umzugehen, schenkte ihm Vertrauen und stand ihm oft zur Seite, als es von außen Kritik hagelte. „Ich bin vom Typ her ein ziemlich emotionaler Spieler. Aber der Trainer hilft mir sehr viel, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Er ist sehr offen, man kann immer mit ihm über alles sprechen“, sagte Becker 2022 im Interview mit dem Tagesspiegel.

Unter Bjelica schien das ganz anders zu sein. Beim letzten Spiel von Fischer im November war Becker noch Mannschaftskapitän, seitdem hat er in sieben Spielen nur 75 Minuten gespielt. Offiziell hatte das auch mit seiner Fitness zu tun. Irgendwann wurde es aber jedem klar, dass etwas zwischen Trainer und Spieler nicht stimmte.

So kam es am Ende zu einem leisen, etwas unwürdigen Abschied, der doch irgendwie ins Paradox von Sheraldo Becker passt. In den letzten fünf Jahren hat kaum ein Union-Spieler so brilliert, und kaum einer für so viel Diskussion gesorgt. Und irgendwie geht er trotzdem als unbesungener Held der goldenen Ära.