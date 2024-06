Alba Berlin beendet die Saison ohne Titel Ein Hoffnungsschimmer und viele Fragezeichen

Es hat nicht gereicht. Alba Berlin hat das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen Bayern München verloren. So weit, so erwartbar. Der Favorit aus dem Süden, der als Anhängsel der gigantischen Fußballabteilung finanziell in einer anderen Liga spielt, hat durch einen wahren Basketballkrimi am Freitagabend das Double perfekt gemacht. Eine gute Saison haben die Münchner dennoch nicht gespielt.