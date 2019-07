Es ist nicht das schlechteste Zeichen, das die Berliner Basketballfans an diesem Donnerstag gesendet bekamen. Alba Berlin, deutscher Vizemeister, gab die Vertragsverlängerung mit Peyton Siva, 28, um zwei Jahre bekannt. Der beste Passgeber der vergangenen EuroCup-Saison bleibt also ein Albatros. Er geht damit in seine schon vierte Saison bei den Berlinern.

In der vergangenen Saison war der Guard entscheidend an dem Erreichen von gleich drei Finals beteiligt. Im EuroCup kam Siva im Schnitt auf 15,2 Punkte, 7,9 Assists und 2,4 Rebounds pro Spiel, in der BBL verzeichnete er 11,9 Punkte, 6,2 Assists und 1,6 Rebounds pro Partie.

"Wir haben in den letzten Jahren immer wieder betont, wie gerne wir Peyton hier bei Alba haben. Und Peyton hat immer wieder betont, wie gerne er uns als Klub mag. Dass wir auch in Zukunft zusammenarbeiten, sind also gute Nachrichten für uns alle", wird Himar Ojeda, Albas Sportdirektor, zitiert. Er halte Siva und Alba für eine perfekte Kombination. "Uns gefällt Peytons Arbeitseinstellung, sein Wille immer hart zu trainieren, sich zu verbessern und seine Professionalität. Dazu hat er sich in den letzten Jahren kontinuierlich noch weiterentwickelt. Dass wir Peyton jetzt noch zwei weitere Jahre bei uns haben, macht mich sehr glücklich", teilt Ojeda mit.

Siva, der unter anderem 24 NBA-Spiele für die Detroit Pistons absolviert hat, gilt als einer der besten Spielmacher in der BBL. Nach einem ersten schwierigen Jahr 2016 in Berlin, das von vielen Verletzungen überschattet wurde, hat er sich längst zum zentralen Akteur in Albas Spiel entwickelt. Nun freue er sich auf neue Herausforderungen, teilte er mit. "Ich bin froh, weiter in dieser sehr gut harmonierenden Alba-Mannschaft zu spielen und mich gleichzeitig auf dem höchsten europäischen Level zu messen. Schließlich ist die EuroLeague nach der NBA das Beste, was es im Basketball gibt. Die Vorfreude auf die neue Saison ist bei mir jetzt schon unglaublich groß", wird Siva von Alba zitiert. (Tsp)