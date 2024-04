Alba Berlin nach dem 1:1 im DBBL-Finale „Wir wollen zurück in die Sömmeringhalle“

Das Spiel war seit einer halben Stunde vorbei, die Basketballerinnen von Alba Berlin hatten bereits für unzählige Selfies posiert und Nina Rosemeyer unterhielt sich am Rande der Tribüne entspannt mit Bekannten, als schrille Kinderschreie zu hören waren. „Niiiiiinaaaa!“, schallte es von einer Mädchengruppe auf der anderen Seite der Halle über das Parkett. Albas Nummer elf drehte sich um, lächelte und trabte hinüber, um weitere Autogramme zu geben. „Wir sind megafroh, dass so viele Menschen kommen, um uns zuzuschauen, und wir vor so einer Kulisse spielen dürfen“, sagte Rosemeyer.