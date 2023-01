Alba Berlins bester Werfer Jaleen Smith ist in der Form seines Lebens

Jaleen Smith lacht. Jaleen Smith lacht eigentlich immer. Auch nach der knappen 77:84-Niederlage am Donnerstagabend gegen Real Madrid. „Wir haben mit einem Team mitgehalten, das wahrscheinlich ins Final Four kommen wird“, sagt der Guard von Alba Berlin. „Wir haben alles gegeben.“

Dass der Deutsche Meister gegen den Tabellenführer der Euroleague überhaupt eine Chance auf die Überraschung hatte, lag zu großen Teilen an Smith. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner ist momentan wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Gegen Real war er mit 22 Punkten mal wieder bester Werfer auf dem Parkett und mit fünf Dreiern gelang ihm eine persönliche Bestleistung. „Mein Selbstvertrauen ist gerade sehr groß“, sagt Smith

Das sieht man aktuell vor allem in der Euroleague. Während Smith in der Bundesliga immer mal wieder etwas längere Pausen bekommt, ist er für Alba international unverzichtbar. Kein Berliner steht pro Spiel länger auf dem Feld als der Texaner, keiner erzielt so viele Punkte, keiner nimmt so viele wichtige Würfe. „Meine Mitspieler vertrauen mir und finden mich in den richtigen Positionen“, sagt Smith, ganz der Teamplayer.

Albas nächste Spiele 15. Januar, 15 Uhr: Baskets Bonn , BBL, Schmeling-Halle

, BBL, Schmeling-Halle 19. Januar, 20.05 Uhr: Maccabi Tel Aviv , EL, auswärts

, EL, auswärts 23. Januar, 19 Uhr: Würzburg Baskets , BBL, auswärts

, BBL, auswärts 26. Januar, 20 Uhr: Valencia Basket , EL, MB Arena

, EL, MB Arena 28. Januar, 18 Uhr: Merlins Crailsheim, BBL, MB Arena

Der 1,90 Meter große Guard hat in den vergangenen anderthalb Jahren eine bemerkenswerte Wandlung durchlaufen. 2021 wurde er noch in Diensten der Riesen Ludwigsburg als bester Spieler der BBL ausgezeichnet. Smith war ein dominanter Spielmacher, der den Ball fast durchgängig in den Händen hielt und jeden Angriff seiner Mannschaft bestimmte.

In Berlin musste er sich umstellen. Nicht nur auf ein anderes System, in dem deutlich mehr Wert auf Ballzirkulation als auf Einzelaktionen gelegt wird. Auch auf eine komplett neue Rolle. „Als ich in Berlin angekommen bin, war es vielleicht mein Problem, dass ich so fokussiert darauf war, ein Spielmacher zu sein“, sagte Smith in der vergangenen Saison zu seinen Anlaufschwierigkeiten.

Israel Gonzalez setzte im Spielaufbau von Beginn an auf Maodo Lo und Tamir Blatt, in Smith sah er einen Shooting Guard. Dass Albas Trainer damit ein exzellentes Gespür hatte, war in den ersten Monaten kaum zu erahnen. Smith fremdelte mit dem neuen Stil, suchte verkrampft nach seinem Rhythmus, spielte extrem ineffektiv. Doch das änderte sich.

Als es in die heiße Phase ging, war Smith endlich angekommen. Seine Lockerheit und das Lächeln waren zurück. In dieser Spielzeit knüpft er nicht nur an die starken Leistungen an, sondern steigert sich wie auf allen seinen bisherigen Stationen im zweiten Jahr. „Ich habe mich ziemlich gut angepasst“, sagt Smith.

Mittlerweile wird er fast ausschließlich als Shooting Guard eingesetzt und geht in dieser neuen Rolle voll auf. Oft verteidigt er den gefährlichsten Angreifer des Gegners und die Statistiken weisen in nahezu allen Kategorien deutliche Sprünge auf. Nur die Zahl der Assists ist gesunken, weil Smith nun meist am Ende der Angriffe steht. In der Euroleague nehmen einzig Baskonias Markus Howard und Anadolus Vasilije Micic pro Spiel mehr Dreier als Smith, der mit 39 Prozent auch eine sehr ordentliche Quote aufweist.

Gerade in den vergangenen zwei Wochen trifft er mit einer Selbstverständlichkeit, die man bei Alba sonst nur vom seit einem Jahr verletzten Marcus Eriksson kennt. In den Spielen gegen Villeurbanne, Baskonia, Mailand und Real kam Smith im Schnitt auf 19,25 Punkte und traf 16 seiner 34 Dreier. „Albas Basketball ist wunderbar anzusehen für die Fans und sie sind nicht leicht zu stoppen, sobald sie von außen treffen“, sagte Reals Trainer Chus Mateo anerkennend.

Solche Leistungen wie die von Smith wecken natürlich Begehrlichkeiten. Smith fühlt sich mit Frau und Kind wohl in Berlin, sein Vertrag bei Alba läuft noch bis 2024. Doch im kommenden Sommer wird es sicher Anfragen von finanzkräftigen Euroleague-Teams geben. Schon bei der EM hatte Smith, der erst kurz zuvor eingebürgert wurde, mit Kroatien auf großer Bühne Werbung in eigener Sache betrieben.

Über die Zukunft macht sich Smith momentan aber noch keine Gedanken. Jetzt zählt erst mal nur das BBL-Spitzenspiel gegen Bonn am Sonntag (15 Uhr, Max-Schmeling-Halle). „Das wird hart, sie haben mit TJ Shorts den wahrscheinlichen MVP der BBL und der Champions League. Wir müssen ihn stoppen“, sagt Smith und lacht.

