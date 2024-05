Alba nach sieg gegen die Bayern erleichtert: „War sehr viel wert“

Die Basketballer von Alba Berlin ließen sich am Freitagabend noch lange nach Spielende von ihren Fans feiern. Dabei entstand nahezu der Eindruck, der Verein hätte gerade nicht nur ein Spiel, sondern einen Titel gewonnen. „Nach so einer harten Saison mit wenigen Ausrufezeichen, war das allen sehr viel wert“, sagte Eigengewächs Malte Delow nach dem 59:53-Heimsieg gegen den Dauerrivalen FC Bayern München.

Und doch war es mehr als ein gewonnenes Spiel. Nicht nur, weil es im vierten Vergleich dieser Saison der erste Sieg war, sondern auch eine kleine Befreiung. Nur fünf Tage zuvor hatten die Berliner in München noch eine 53:77-Niederlage kassiert. Jetzt könnte die Revanche auch für den weiteren Saisonverlauf wichtig sein: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können“, sagte Delow.

Eine weitere Pleite hätte derweil größere mentale Auswirkungen haben können. „Dann hast du vielleicht, wenn du in den Playoffs auf sie triffst, nicht das größte Selbstvertrauen“, sagte Kapitän Johannes Thiemann. Dort könnte es nämlich im Finale zu einem Wiedersehen kommen. „Bis dahin ist es aber noch ein sehr langer Weg“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

So ganz nebenbei hat Alba mit dem Prestigesieg auch den zweiten Tabellenplatz für die Playoffs perfekt gemacht. Für Ojeda war das keine Selbstverständlichkeit. „In einer Saison mit sechs neuen Spielern, vielen Verletzungen, viel Reisestress und einem harten Spielplan ist dieser zweite Platz bemerkenswert“, sagte der Spanier.

So können die Berliner ganz entspannt in das letzte Punktspiel am Sonntag bei den Merlins Crailsheim (15.30 Uhr/ Dyn) gehen. Während es sportlich für Alba dann um nichts mehr geht, hilft Crailsheim nur ein Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Delow fordert deshalb: „Wir dürfen nicht die Spannung verlieren, weil wir nicht die sein wollen, die den Abstiegskampf entscheiden. Nicht, dass uns andere Fans etwas vorwerfen können. Deshalb müssen wir das als Vorbereitung auf die Playoffs sehen.“ (dpa)