Albas Basketballerin in der Saison-Vorbereitung Mit der passenden Teamchemie zum Erfolg

Ein bisschen scheint es so, als sei die Euphorie aus der vergangenen Saison bei den Frauen von Alba Berlin nie abgeklungen. Nachdem das Team von Trainer Cristo Cabrera die vergangene Spielzeit, die zugleich Albas erste in der Basketball-Bundesliga war, überraschend auf dem vierten Platz beendete, gilt der Blick in der laufenden Vorbereitung nun bereits der kommenden Saison. Und die Stimmung könnte kaum besser sein.