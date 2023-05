Albas Trainer Cristo Cabrera im Interview „Der größte Fehler wäre, dass wir aufhören, die grundlegenden Dinge zu tun“

Herr Cabrera, Sie haben mit Ihrem Team in Ihrer ersten Bundesligasaison Platz vier erreicht und nur knapp das Finale verpasst. Hätten Sie das vorher erwartet?

Als wir in die Saison gestartet sind, muss ich sagen, dass unser Hauptziel darin bestand, uns an das neue Niveau anzupassen und zu versuchen, das ganze Jahr über konkurrenzfähig zu sein. Natürlich hatten wir kein quantitatives Ziel, wie zum Beispiel die Play-offs zu erreichen oder die erste Runde der Play-offs zu überstehen.