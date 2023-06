Als VfL-Fan beim Champions League-Finale Eine unvergessliche 28-Stunden-Reise

Um 3.30 Uhr klingelt am Samstag mein Wecker. Obwohl es noch komplett dunkel ist, überwiegt schon so früh am Morgen die Vorfreude auf den Tag. Knapp eine Stunde später haben wir uns am Berliner Hauptbahnhof versammelt, insgesamt sind wir zu elft. Und alle haben wir das gleiche Ziel: das Champions League Finale in Eindhoven.