Angekommen im „Old New House“ Alba fährt gegen Halle den ersten Sieg in der Sömmeringhalle ein

Zum Schluss passte dann doch alles. Alba Berlin setzte sich mit 68 zu 55 gegen die MBC Halle Lions durch und feierte seinen Doppelerfolg in der Sömmeringhalle un Als Laina Snyder kurz vor Abpfiff den letzten Dreier des Abends warf, war der Jubel groß und die Zuschauer feierten ausgelassen. Auch die die Spielerinnen fielen sich in die Arme.

Dabei startete das Spiel holprig. Nach einer erfolgreichen Anfangsphase von Alba wendete sich das Blatt, und die Gegnerinnen fanden gut in die Partie. Schnell hatten sie Alba im Griff und konnten eine verdiente Führung ausbauen. In einem sehr intensiven Spiel dominierten die Gäste die ersten drei Viertel deutlich. Zwischenzeitlich lagen die Alba-Frauen mit elf Punkten im Rückstand.

Aber die Kulisse half dem Team dabei zurückzukommen. Wenn das Alba Team verteidigte, waren laute „Defense“- Rufe zu hören, gewannen sie einen Ball, wurde geklatscht und gejubelt, und warf das Team einen Korb, wurde es richtig laut in der Sömmeringhalle.

Mehr als 1500 Zuschauende feuerten Alba am Samstagabend an. © IMAGO/Nordphoto

Nach langem Rückstand schaffte Alba es auch dank der Fans wieder heranzukommen. Und nach einem besonders starkem Schlussviertel mit 25:8 Punkten gelang es ihnen sogar noch das Spiel zu drehen.

„Die ersten drei Viertel der Partie verliefen sehr holprig für uns. Am Ende hat uns die Halle mit ihrer Positivität geholfen das Spiel zu drehen“, sagt die Kapitänin Lena Gohlisch. „Es war viel Aufregung dabei, und wir hatten Respekt davor, was heute passieren würde. Als wir dann gesehen haben, wie viele da standen, um uns zuzuschauen, haben wir großen Erfolg verspürt“.

1.546 Gäste - das ist die Zahl, die der Kommentator kurz vor Ende des Spiels durch die Lautsprechanlage verkündete. Fast doppelt so viele Zuschauer*innen wie erwartet waren gekommen, um sich das Spiel der Alba-Frauen anzusehen. Die Kapazität der Halle liegt bei 2.500 Zuschauern. Vor 30 Jahren begann das Männer-Team von Alba hier ihre Bundesliga-Geschichte.

Von nun an ist die Halle in Berlin- Charlottenburg der neue Heimspielort des Alba Frauen-Teams. Zuvor trug die Mannschaft ihre Heimspiele in einer Nebenhalle der Max-Schmeling-Halle aus. Am Ende des Abends war es geschafft: Die Fans füllten den neuen Heimspielort und drehten das Spiel. Ein rundum gelungener Abend für Alba mit guten Aussichten für die laufende Saison. Angekommen sind sie nach diesem Abend auf alle Fälle im „old new house“.

