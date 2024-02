Tagesspiegel Plus Apnoetaucherin Anna von Boetticher im Gespräch : „Wenn es drauf ankommt, hebe ich mir die Angst für später auf“

Anna von Boetticher ist Rekordhalterin in der Sportart Apnoetauchen – und schult Marinesoldaten. Was treibt die Geisteswissenschaftlerin an, ohne Sauerstoffflasche in bis zu 125 Meter Tiefe zu tauchen?