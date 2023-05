Auch ein US-Club suspendiert Profi Manipulationsverdacht erschüttert brasilianischen Fußball

Im brasilianischen Profifußball sind infolge von Manipulationsuntersuchungen mehrere Spieler von ihren Clubs suspendiert worden. Das Justizministerium will nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP zudem Ermittlungen einleiten.

Unter Verdacht steht neben 16 in Brasilien aktiven Spielern auch ein Profi, der in der Major League Soccer für die Colorado Rapids spielt. Der US-Club bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) die Suspendierung eines Profis im Zusammenhang mit den Vorwürfen.

Sieben Spieler wurden von ihren Vereinen am Mittwoch in Brasilien suspendiert. Zwei sind bei CA Paranaense aktiv, zwei bei Coritiba FC und jeweils einer bei EC Cruzeiro Belo Horizonte, Fluminense Rio de Janeiro und América FC.

Ein weiterer Profi des FC Santos wurde bereits am Dienstag freigestellt. Die Spieler haben durch ihre Anwälte eine Beteiligung an den Manipulationen abstreiten lassen oder sich bislang nicht öffentlich geäußert. (dpa)