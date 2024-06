Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris Jacob Schopf mit dem Paradeboot auf Kurs

Als Jacob Schopf neulich in einer Regionalbahn zwischen Berlin und Potsdam saß, fühlte sich das ziemlich ungewohnt an. An jenem Tag half er seiner Schwester bei einem Umzug innerhalb von Berlin, anschließend ging es weiter nach Golm, wo er einen Kurs im Rahmen seines Lehramtsstudiums besuchte. Es war also mal ein Tag, an dem er nicht wie sonst üblich den Großteil im Kajak oder im Fitnessraum verbrachte, um sich auf die Olympischen Spiele im Sommer vorzubereiten.