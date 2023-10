Auf eigentlich verbotenem Gewässer In 170 Ruderbooten durch die Berliner Innenstadt

Einmal quer über die Spree rudern – eigentlich ist das gegen die Vorschriften. Zwischen Oberbaumbrücke und Kanzleramtssteg sind Kleinfahrzeuge ohne Motor oder mit weniger als 15 PS strengstens verboten. So steht es in den Sonderbestimmungen der Wasserschutzpolizei Berlin. Gerade deswegen war der Anblick der Regatta „Quer durch Berlin“ auch so besonders.