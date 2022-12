Aufgefahren in den Olymp Wie Lionel Messi zum perfekten Vertreter einer neuen Zeit wurde

Lionel Messi hat mit seinen 35 Jahren vermutlich alles mitgemacht, was man als Fußballprofi mitmachen auch. Selbst die Zeremonie, in deren Mittelpunkt er am Sonntagabend steht, kennt er schon. Nur dass diesmal alles anders ist.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden