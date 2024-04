Der BFC Dynamo erhöht für die Partie gegen Energie Cottbus die Eintrittspreise. Aber nicht, weil es am 4. Mai im Sportforum zum Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost kommt. Sondern als Reaktion auf die wegen des Abbrennens von Pyrotechnik verhängten Geldstrafen durch den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV).

Dies sei „eine Situation, die den Verein aus nachvollziehbaren Gründen zu einer entsprechenden Reaktion zwingt“, schreibt der BFC in einer Mitteilung. Jedes Ticket gegen Cottbus kostet daher drei Euro mehr als die in dieser Saison üblichen 15 Euro (ermäßigt zehn).

„Insgesamt wurden unserem Verein in dieser Spielzeit bereits Strafen in Höhe von mehr als 21.000 Euro auferlegt, zuzüglich der noch zu erwartenden Strafe für die Vorkommnisse beim Auswärtsspiel in Babelsberg“, heißt es von Vereinsseite. Vorige Saison seien es 30.000 Euro gewesen. (Tsp)