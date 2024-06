Außerhalb von Deutschland gibt es nicht nur Fußball Warum Leon Draisaitl in seiner Heimat mehr Respekt verdient hat

April 2014. Das Telefon klingelt, Leon Draisaitl ist dran. Ein gut gelaunter 18 Jahre alter junger Mann, der locker plaudert. Er sitzt in einem Raum in einem Büro oberhalb des Landshuter Eisstadions, in Landshut ist er mit der Nationalmannschaft gerade für ein Testspiel vor der WM. Er ist schon damals nicht oft in Deutschland. Seit er 16 Jahre alt ist, spielt er in Nordamerika, dort haben sie sein großes Talent längst erkannt, nennen ihn „The German Gretzky“.

Der junge Draisaitl wischt das weg. Er sagt: „Der Hype ist mir egal. Ich weiß, was ich kann. Und ich weiß, was ich nicht kann. Es ist doch einfach: Wenn ich eine Karriere in der NHL machen will, dann gehört es dazu, dass ich mit dem Gerede und den Geschichten klarkomme.“

Zehn Jahre später. Die Edmonton Oilers haben mit ihrem Superstar aus Deutschland erstmals seit 18 Jahren das Finale um den Stanley Cup, die Trophäe in der NHL, erreicht. Die Fast-Millionenstadt in der kanadischen Provinz Alberta spielt verrückt, in Kanada ist Eishockey Volkssport, in Edmonton seit den großen Zeiten mit Gretzky Religion. Draisaitls Bekanntheitsgrad liegt in der Stadt bei 100 Prozent, auf die Straße gehen kann der Kölner in Edmonton nicht.

Leon Draisaitl, das ist die ultimative Power auf Kufen, dieser unglaubliche Instinkt

Deutschlands bester Eishockeyspieler aller Zeiten steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere, er wurde vor ein paar Jahren schon mal zum besten Spieler der National Hockey League (NHL) gekürt, er ist auf dem Wege seine großartige Karriere abzurunden, dabei einer der größten deutschen Sportler des Jahrzehnts zu werden. Und in seiner Heimat – da reden sie nicht nur dieser EM-Tage über Fußball. Sondern immer. Nur.

Leon Draisaitl. Das ist die ultimative Power auf Kufen, der unglaubliche Instinkt, Tore aus unmöglichem Winkel zu erzielen und vor allem ist es diese lässige Eleganz, mit der der kräftige Mann das macht. Schon seit Vater Peter, heute Sportdirektor bei Zweitligist Krefeld, war einst ein Großer, absurderweise ist er bis heute in Deutschland sogar bekannter bei älteren Menschen als sein Sohn. Berühmt geworden durch einen Penalty-Fehlschuss im olympischen Viertelfinale 1994 gegen Kanada. Damals lief Eishockey ja auch noch live in der ARD und die Tagesschau musste wegen des Spiels verschoben werden. Sohn Leon werden sie in der Tagesschau wohl nicht mal erwähnen, falls er den Stanley Cup gewinnen sollte.

Die DDR unter den Sportnationen, in Draisaitls Heimat gibt es nur Fußball

Sicher, Draisaitl spielt seit Jahren in Nordamerika. Warum sollt es interessieren, was in Edmonton oder dann in Miami passiert? Die Florida Panthers sind ab Sonntag Gegner von Edmonton in der Finalserie der NHL. Das ist weit weg von Köln und Berlin und doch sagt es etwas aus über ein Land, das inzwischen in Europa dabei ist, die DDR unter den Sportnationen zu werden. In der DDR gab es nur die Partei, in Deutschland nur den einen Sport.

In keiner anderen größeren europäischen Nation besetzt der Männerfußball fast allein den Sportraum. Nicht nur vor einer EM, sondern generell. Die Engländer haben ihr Cricket, die Franzosen ihr Rugby, in Spanien huldigen sie dem Basketball, in Holland ist es Hockey und so weiter. In Deutschland ist es Fußball, männlicher, ganz allein.

Kann zuversichtlich sein. In der Finalserie haben die Oilers gute Chancen. © IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Charles LeClaire

Das Sommermärchen 2006 war für den deutschen Profifußball ein Märchen mit Nachwirkung. Für viele andere Sportlerinnen und Sportler war es der Beginn eines Albtraums. Die Erfolgreichen unter ihnen wurden nicht so wahrgenommen wie die großen deutschen Sportstars davor. Im Tennis war das so, eine Angelique Kerber erreichte trotz dreier Grand-Slam-Siege nicht mal den Bekanntheitsgrad einer Anke Huber, ein Sebastian Vettel fuhr Michael Schumacher trotz seiner vier WM-Titel in der Formel 1 auf der Popularitätsklasse hoffnungslos hinterher. Und und und.

Finalserie in der NHL Ab Spiel 1 in der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. Juni, 2.00 Uhr) überträgt Sky alle Begegnungen des Stanley Cup Finals live, ab dem vierten Spiel (16. Juni) ist die Serie dann auch auf Pro7 oder Pro7Maxx zu sehen.

Während sich Leon Draisaitl in Edmonton gar nicht, sonst in Nordamerika wenig behelligt, auf die Strafe wagen kann, kann er in Köln unbehelligt über die Straße gehen. Der fehlende Respekt vor seiner Leistung schmälert seine Leistung natürlich nicht. Und ganz ehrlich, auch ein Dirk Nowitzki ist in der National Basketball Association (NBA) zu einem Halbgott aufgestiegen, aber hierzulande eher durch Werbeauftritte denn durch seine Spiele bekannt geworden. Wer steht schon nachts um 2 Uhr auf, um sich NBA oder im Falle Draisaitl NHL reinzuziehen. Nerds vor allem.

Trotzdem, auf voller Fläche vernachlässigt ist natürlich auch ein Draisaitl in der Heimat nicht. Das beste und bisher lockerste lange Interview mit Leon Draisaitl hat geführt – Toni Kroos. Für seinen Podcast „Einfach mal Luppen“ hat Kroos mit seinem Bruder Felix den Leon vor vier Jahren interviewt. In dem über eine Stunde langen Gespräch begegnen sich zwei Topsportler auf Augenhöhe und mit viel Respekt. Man rede ja nicht jeden Tag mit einem „absolutem Superstar aus den USA und Kanada“, sagt Toni Kroos.

Klar sprechen sie auch darüber, warum der Leon in der Heimat so unerkannt ist. Vielleicht sollte er besser mit Helm durch Köln laufen, damit sie ihn erkennen, witzeln sie. Dort erzählt er auch, warum eine Trainerin Schuld daran war, dass er den Fußball früh in der Jugend verließ und Eishockeyprofi wurde.

Leon Draisaitl hat sich mit den Edmonton Oilers gegen Vancouver durchgesetzt. © Imago/USA TODAY Network/Bob Frid

Seine Karriere hat Leon Draisaitl seit über seinem Jahrzehnt in Nordamerika verbracht, für die Nationalmannschaft hat er bis zum Jahr 2019 noch gespielt, danach nicht mehr. Bei den großen Erfolgen des deutschen Teams, Olympia-Silber 2018 und WM-Silber 2023, war er nicht dabei. Mal konnte er nicht, mal durfte er nicht von Seiten der Oilers. Und mal konnte der Deutsche Eishockey-Bund die Versicherung für den Superstar nicht bezahlen.

Die fehlenden Einsätze im Nationalteam sind ein Grund dafür, warum sein Name außerhalb der Szene in seiner Heimat kaum bekannt ist. Aber das ist so, wenn Du in Sportarten wie Eishockey oder Basketball ein ganz Großer werden willst, großen Ruhm und das große Geld gibt es nur in Übersee zu verdienen. Draisaitl verdient zurzeit neun Millionen US-Dollar pro Saison.

Am Sonntag geht es nun los in der NHL, mit dem ersten Spiel in Miami, dem großen Finale. Den Oilers könnte es zugutekommen, dass sie in diesem Jahr ausgeglichener besetzt sind. Bislang lag immer zu viel Verantwortung auf den Schultern von Leon Draisaitl und Kapitän Connor McDavid, der in Kanada natürlich populärer als Draisaitl ist, auch weil er eben Kanadier ist.

Zach Hyman hat in den Play-offs mehr Tore als Draisaitl oder McDavid geschossen, ein Indiz dafür, dass die Oilers ausgeglichener besetzt sind als in der Vergangenheit. Wenn das die Oilers schon in der Nacht zum Sonntag in vier Spiel die Sache klarmachen können, und Draisaitl triumphiert, dann werden in seiner Heimat die Nachlese zum Fußball-EM-Auftakt der Deutschen gegen Schottland einzig relevantes Sportthema sein. In Edmonton dürfte es anders aussehen.