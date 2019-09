Etwas über eine Viertelstunde war gespielt in der Leverkusener Arena, als das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Union tatsächlich begann, dies standesgemäß, mit einem Videobeweis nämlich. Es tat sich also was, nachdem Lucas Alario flach ins Tor getroffen hatte, Kevin Volland dabei aber minimalst im Abseits gestanden und Unions Torwart Rafal Gikiewicz die Sicht genommen hatte. Zuvor hatten die 27.430 Zuschauer eine der trostlosesten Anfangsviertelstunden in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gesehen.

Für den 1. FC Union war es womöglich ein Glück, dass die ersten 15 Minuten so träge verstrichen waren, sonst wäre die deutlich unterlegene Mannschaft von Trainer Urs Fischer wohl mit einer höheren Niederlage nach Hause gefahren. So aber endete die einseitige Partie nach 93 Minuten nur 0:2 (0:2) aus Berliner Sicht. Nach etwas über einer Stunde hatte Sebastian Polter auch noch eine berechtigte Rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen. Wenige Minuten zuvor war der Stürmer erst eingewechselt worden.

Dass die Berliner, unterstützt von nimmermüden 2500 Fans, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattfanden, belegte auch die Statistik, die null Torschüsse auswies. Wie Schäfchen vor dem Wolf versteckten sich die Gäste, die passend dazu weiße Trikots, Hosen und Stutzen über den Rasen trugen. Einzelne Spieler hervorzuheben wäre der schlechten Sache aus Berliner Sicht nicht gerecht geworden, vielmehr versagte die Gäste kollektiv.

Nach dem ereignislosen Start reichte Leverkusen eine kurze, aber herzhafte Phase, um zu zwei Toren zu kommen, jeweils begünstigt durch Berliner Fehlpässe. Dem nicht anerkannten Tor ließ Kevin Volland 120 Sekunden später die Führung folgen. Zunächst schoss er noch Unions Kapitän Christopher Trimmel an, den abprallenden Ball aus 20 Metern aber flach ins Eck.

Weil Union sein lauschiges Mittagsschläfchen fortsetzte – Christian Gentner misslang ein Zuspiel auf Sheraldo Becker –, durfte Alario kurz nach dem 1:0 auf 2:0 stellen. Dies tat er sehenswert aus 18 Metern. Die beiden Tore Mitte der zweiten Halbzeit schienen die Gastgeber völlig zu befrieden, den zwischenzeitlichen zelebrierten Tempofußball stellten sie rasch wieder ein.

Gegen kraftlos wirkende Unioner konnten sie sich dies erlauben. Trainer Fischer, der mit Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (anstelle des gesperrten Neven Subotic) und dem Stürmer Marcus Ingvartsen (für Anthony Ujah) zwei frische Kräfte in die Startelf beordert hatte, wedelte vergebens mit der Hand, die Berliner Anhänger versuchten es mit tapferen Gesängen. Doch ihre Lieblinge trieben ihr Spiel weiterhin lethargisch voran. Union stand tief in der eigenen Hälfte und schaute den Leverkusenern artig beim Passspiel zu. Das sah mal besser, mal schlechter aus, reichte für den Gegner aber allemal.

Polter kommt - und sieht Rot

Im wenig unterhaltsamen Leverkusener Pausenprogramm konnte Rudi Völler tiefenentspannt ein paar Trikots an diverse Hobbykicker verteilen, die vor der Bank der Heimelf stolz die Brust nach vorn reckten. Dann hielt Völler noch seinen prächtigen weißen Schopf in die Kamera, lächelte gelöst und schrieb Autogramme. Das Spiel gegen den 1. FC Union hatte ihn sehr umgänglich werden lassen.

Fischer reagierte, indem er nach der Halbzeit erst Akaki Gogia (für Sheraldo Becker), dann Ken Reichel (für den angeschlagenen Christopher Lenz) und schließlich Polter (für den komplett unauffälligen Marcus Ingvartsen) einwechselte.

Polter hielt es nur wenige Minuten auf dem Platz. Leverkusens Julian Baumgartlinger stieg er von hinten dermaßen offensichtlich auf den Fuß, dass Schiedsrichter Robert Hartmann mithilfe des Videoassistenten glatt Rot geben musste. Die letzten Hoffnungen auf eine furiose letzte halbe Stunde hatten sich damit erledigt.

Leverkusen diktierte das Duell weiter mühelos, stets darauf bedacht, in diesen klimatisch hoch brisanten Zeiten Energie einzusparen. Ein paar Mal machte sich die Elf von Trainer Peter Bosz, der einen geruhsamen Nachmittag erlebte, dann doch noch Richtung Berliner Tor auf. Kai Havertz vergab nach etwas über 80 Minuten die beste Chance, er traf die Latte. Wenig später endete ein gemütlicher Samstagnachmittag, der Urs Fischer zu denken geben dürfte.