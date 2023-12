Bar Kochba in Berlin-Mitte Im Zeichen des Zionismus

Heute erinnert nicht mehr viel an diesen sporthistorischen Ort. Die Kastanienbaum-Grundschule in der Gipsstraße in Berlin-Mitte ist grün gehalten, der denkmalgeschützte Bau gut erhalten. Die Schulleitung ist sich auf Tagesspiegel-Anfrage der besonderen Bedeutung des Ortes gar nicht bewusst.