Basketball-Bundesliga Bayern siegt in Bamberg, Alba besiegt Hamburg

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Spitzenposition in der Bundesliga verteidigt. Der Pokalsieger gewann sein Auswärtsspiel bei den Baskets Bamberg am Sonntag mit 99:81 (53:40) und bleibt damit vor den zweitplatzierten Niners Chemnitz, die einen Tag zuvor mit 111:95 (50:45) beim Mitteldeutschen BC gesiegt hatten.

Der Tabellendritte Alba Berlin hatte beim am Ende klaren 85:65 (40:37)-Erfolg gegen den Neunten Hamburg Towers lange Mühe.

Drei Tage nach ihrer 79:87-Niederlage gegen den FC Barcelona und dem damit fast schon besiegelten Aus in der Euroleague übernahmen die Bayern vor 5700 Zuschauern in der Bamberger Arena früh die Führung. Das Team von Trainer Pablo Laso, in dem Weltmeister Andreas Obst,

Devin Booker und Serge Ibaka fehlten, hielt seinen Kontrahenten die gesamte Spieldauer über auf Distanz und lag zwischenzeitlich mit 20 Punkten vorne. Topscorer beim ungefährdeten Triumph des Favoriten waren Isaac Bonga aufseiten der Münchner und Trey Woodbury bei den Gastgebern mit jeweils 19 Zählern.

In der Uber Arena lagen Berlin und Hamburg vor 7835 Zuschaueden lange gleichauf. Alba, das am Freitag bei Fenerbahce Istanbul in der Euroleague chancenlos gewesen war, konnte sich erst am Ende des dritten Viertels absetzen. Erfolgreichster Werfer war Tim Schneider mit 24 Punkten. (dpa)