Für wenige Minuten ist es am Freitag die große Frage gewesen: Wird Joshiko Saibou rechtzeitig fit, nachdem er am vergangenen Dienstag in Monaco umgeknickt war? Als der 28-Jährige auf Krücken in die Trainingshalle kam, war klar, dass Alba Berlin im Heimspiel gegen Bayreuth an diesem Samstag in der Arena am Ostbahnhof (18 Uhr/Magentasport) auf ihn verzichten muss. „Ein Band ist überdehnt, eines ist angerissen“, sagte Saibou. „Ich bin froh, dass es nicht schlimmer ist.“ In den nächsten zwei Spielen wird er sicher fehlen.

Vom Ausfall Saibous wird Jonas Mattisseck profitieren. Der 19 Jahre alte Guard hatte im Dezember starke Leistungen gezeigt, spielte in diesem Jahr aber noch nicht für die Profis. Gegen Bayreuth und am Dienstag gegen Partizan Belgrad wird er wieder eine Chance bekommen.