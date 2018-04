Im Kampf um den ersten Platz in der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin das Fernduell mit Bayern München verloren. Während die Münchner einen hart umkämpften 98:95 (19:26, 27:24, 24:22, 28:23)-Heimsieg gegen die Eisbären Bremerhaven feierten, unterlagen die Berliner am Sonntag beim Tabellenelften Gießen 46ers mit 87:102 (24:24, 20:21, 22:33, 20:25).

Durch die erste Niederlage nach zuvor 18 Siegen hintereinander liegt Alba einen Spieltag vor Ende der regulären Saison vier Punkte hinter den Bayern. In die Play-offs startet die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses mit einem Heimspiel am 5. Mai um 18 Uhr. Das zweite Duell in Berlin wird am 12. Mai um 18 Uhr ausgetragen. Gegen wen Alba im Modus Best of Five spielen muss, steht noch nicht fest. Möglich ist auch eine Viertelfinalserie gegen Meister und Pokalsieger Bamberg.

In Gießen gab vor allem die Dreierquote den Ausschlag zu Gunsten der Gastgeber. Während die 46ers satte 17 (von 32) Versuche von jenseits der Dreierlinie trafen, kam Alba nur auf zehn (von 23) erfolgreiche Abschlüsse. Zudem schaffte es Alba vor 3418 Zuschauern nicht, die Ausfälle von Bogdan Radosavljevic (gesperrt) und Tim Schneider (Sprunggelenkproblemen) zu kompensieren. Als beste Werfer für Alba zeichneten sich Marius Grigonis (20 Punkte) und Dennis Clifford (19) aus. (Tsp)