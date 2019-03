Seit ein paar Wochen haben sie bei Alba Berlin ein neues Ritual. Die Basketballer dürfen sich ein Lied aussuchen, das wenige Minuten vor Spielbeginn zur Einstimmung in der Halle gespielt wird. Der Geschmack der Berliner ist durchaus unterschiedlich – natürlich ist ein bisschen Hip-Hop dabei, aber es waren auch schon irische Melodien zu hören. Luke Sikmas Wahl war am Mittwochabend nicht unbedingt dazu geeignet, Mannschaft und Zuschauer mit einem dröhnenden Bass auf einen großen Kampf einzuschwören, thematisch hätte sich der US-Amerikaner aber keinen besseren Song auswählen können. Zehn Minuten vor dem Sprungball quietschten die Bee Gees „Stayin‘ Alive“ durch die Arena am Ostbahnhof. Und ums sportliche Überleben im Eurocup ging es für Alba und den Gegner aus Malaga im entscheidenden dritten Viertelfinale schließlich.

Die Berliner Basketballer hatten Sikmas Musikwunsch wohl gut zugehört, denn durch eine Energieleistung gewannen sie vor 7039 Zuschauern am Mittwochabend 79:75 (23:21, 13:18, 26:25, 17:11) und setzen sich in der Viertelfinalserie gegen Malaga mit 2:1 durch.

Nach Alba 2010 und den Bayern in der vergangenen Saison ist es erst das dritte Mal seit Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2002, dass sich eine deutsche Mannschaft für das Halbfinale qualifiziert. Das erste Spiel in der Vorschlussrunde gegen Villeurbanne oder Andorra findet am kommenden Dienstag in Berlin statt.

Das dritte Viertel begann mit fünf Punkten von Sikma

Schon im ersten Viertel deutete sich an, dass Martin Hermannsson mit seiner Vorhersage recht behalten sollte. „Ich glaube nicht, dass beide Seiten noch viel übrig haben, womit sie sich überraschen können“, hatte Albas Isländer vor dem Spiel gesagt und so war es im dritten Aufeinandertreffen beider Mannschaften innerhalb von acht Tagen auch. Die Berliner versuchten das Spiel wie üblich schnell zu machen; Malaga punktete in der Zone durch den Matchwinner des ersten Spiels, Mathias Lessort, probierte es ansonsten aber vor allem aus der Distanz.

Anders als in den ersten beiden Spielen gelang es in der ersten Halbzeit aber keiner der beiden Mannschaften, sich durch einen Lauf abzusetzen. Vor einer Woche hatten die Berliner schnell zweistellig geführt, im dritten Viertel dann aber die Kontrolle und später auch das Spiel verloren. Am Mittwoch ging es von Beginn an hin und her, ohne dass sich ein Team klare Vorteile erspielen konnte. Mal legte Alba durch Joshiko Saibou vor und Malaga antwortete durch Lessort, mal gingen die Gäste durch einen Dreier von Sasu Salin in Führung und Hermannsson glich aus. Zur Pause führten die Andalusier in einem ausgeglichenen Spiel 39:36.

Das dritte Viertel begann für Alba mit fünf Punkten von Luke Sikma zwar gut, danach verloren die Berliner aber zwischenzeitlich den Rhythmus. Malaga punktete über Lessort und Salin konstant weiter und weil die Würfe der Gastgeber nun zu oft am Ring landeten, zogen die Spanier langsam davon. Zwei Minuten vor Ende des Viertels lag Alba mit zwölf Punkten zurück, doch spätestens seit der vergangenen Woche sollte bekannt sein, dass solche Vorsprünge im Basketball mit Vorsicht zu genießen sind. Mit einem starken Lauf und einem Dreier in letzter Sekunde durch Tim Schneider verkürzten die Berliner wieder auf 62:64.

Im Schlussabschnitt erwischten die Spanier den besseren Start, doch Alba antwortete durch Distanzwürfe von Rokas Giedraitis und Peyton Siva. Es blieb ein packendes Entscheidungsspiel, in dem die Berliner dieses Mal das nötige Glück auf ihrer Seite hatten. Keine 20 Sekunden vor Schluss griff sich Giedraitis einen umkämpften Rebound und baute Albas Vorsprung auf drei Punkte aus. Das reichte und Alba bleibt im Eurocup am Leben.