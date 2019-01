Vier Minuten vor Schluss war richtig Alarm in der Arena am Ostbahnhof. Viele der etwas mehr als 8000 Zuschauer klatschten und sangen. Albas Spielmacher Stefan Peno war soeben auf den gegnerischen Korb zugerast und hatte mit einem wuchtigen Dunk vollendet. 76:66 stand es da, es war die Vorentscheidung im Spiel gegen den AS Monaco. Am Ende gab die Anzeigetafel ein 83:74 (44:38) aus. Die Basketballer von Alba Berlin gewannen also ihr erstes Spiel in der diesjährigen Zwischenrunde des Eurocups.

„Es war wichtig, dass wir so gut ins neue Jahr reingekommen sind“, sagte Alba-Profi Tim Schneider. Der 21-Jährige spielte überragend, traf alle seine Würfe und kam auf 16 Punkte.

Das neue Jahr begann für Alba erst einmal mit einem gewonnenen Sprungball. Landry Nnoko setzte sich im Duell mit Elmedin Kikanovic durch. Letzterer spielte zwischen 2015 und 2017 bei den Berlinern und erwies sich damals schon als zielsicherer Werfer. Diese Fähigkeit hat er bis heute beibehalten. Seine erste Aktion am Donnerstag gegen Alba: Ein blitzsauberer Zwei-Punkte-Wurf ohne Ringberührung. Viele weitere Würfe dieser Art sollten von ihm folgen. Im ersten Viertel hielten die Berliner zunächst einmal mit der bloßen Kraft Nnokos dagegen. Der Center schnappte sich unter dem eigenen Korb die Rebounds, blockte wiederholt die Würfe des Gegners und kam zudem häufig zum Abschluss. Doch es mangelte dem kräftigen Mann etwas an Unterstützung. Die Berliner Guards verwarfen häufiger. Selbst das Alba-Maskottchen zielte mit einem Geschoss, das T-Shirts für die Zuschauer bereithielt, einmal vorbei und blieb an der Anzeigetafel hängen.

Alba zog dank Sikma und des ebenfalls treffsicheren Tim Schneider davon

Schön aus Sicht der Alba-Fans war sicher, dass Trainer Aito Garcia Reneses seinem Motto treu bleibt und auch im neuen Jahr auf die vielen jungen und talentierten Berliner Spieler setzt. Der 17-Jahre alte Franz Wagner kam am Donnerstag genauso zum Einsatz wie der nur drei Jahre ältere Bennet Hundt. Die Regie übernahm aber ein anderer, Luke Sikma. Monacos Eric Buckner hatte vermutlich einen folgenschweren Fehler gemacht: Er blockte einen Dunkversuch Sikmas und lachte dem Alba-Spieler ins Gesicht. Der lachte zurück und war fortan vom Gegner nicht mehr zu kontrollieren.

Alba zog dank Sikma und des ebenfalls treffsicheren Tim Schneider davon, ging mit zehn Punkten Vorsprung ins Schlussviertel. Dort stemmte sich der nimmermüde Kikanovic (26 Punkte) gegen die Niederlage. Doch er war ziemlich alleine damit. Die Gastgeber dagegen konnten Sikma eine Verschnaufpause geben, weil vor allem Schneider an diesem Abend alles gelang.