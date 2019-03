Mit unwahrscheinlichen Comebacks kennen sich die Basketballer von Alba Berlin aus. In der Eurocup-Zwischenrunde lagen sie gegen Vilnius im dritten Viertel zwischenzeitlich mit 20 Punkten zurück und gewannen durch einen denkwürdigen Auftritt von Martin Hermannsson noch in letzter Sekunde. Am Dienstagabend lief es zum Leidwesen der Berliner allerdings umgekehrt. Trotz eines 21-Punkte-Vorsprungs kurz vor der Halbzeitpause verlor Alba das erste von maximal drei Viertelfinals gegen Malaga vor 6322 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle 90:91 (29:17, 29:22, 12:27, 20:25). Am Freitag (20.45 Uhr, Livestream bei Magentasport) brauchen die Berliner in Andalusien unbedingt einen Sieg, um das vorzeitige Aus im Eurocup zu verhindern und ein Entscheidungsspiel am Mittwoch kommender Woche in eigener Halle zu erzwingen.

Albas Trainer Aito Garcia Reneses musste auf den im Eurocup nicht spielberechtigten Neuzugang Derrick Walton verzichten, dafür durfte Dennis Clifford nach zwei Partien, die er in Zivil von draußen verfolgen musste, wieder mitwirken. Früh im Spiel sah es für den US-Center aber bereits nach einen sehr unglücklichen Abend aus. Im ersten Viertel trat er unglücklich auf und verletzte sich am Fuß. Wenig später versuchte er es noch einmal, kehrte aber schnell mit finsterer Miene auf die Bank zurück.

Im dritten Viertel kehrte Clifford aufs Parkett zurück

Auch ohne Clifford hatten die Berliner das Spiel aber von Anfang an unter Kontrolle. Mit einem 7:0-Lauf gaben sie sofort einen Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit. Besonders Peyton Siva war erneut sehr auffällig, doch im Gegensatz zu den Gästen, bei denen bis dahin einzig Adam Waczynski richtig dagegenhielt, punkteten bei Alba alle Spieler. Die Aktionen der Berliner waren für die Spanier damit kaum ausreichender und teilweise einfach zu schnell. Die zahlreichen Ballverluste Malagas bestrafte Alba konsequent.

Zwar sorgte der physisch imposante Mathias Lessort mit zwei krachenden Dünkst für ein Raunen auf den Rängen und Jubel bei der kleinen andalusischen Fangemeinde. Ansonsten hatte Alba Malagas Offensive aber gut im Griff und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Kurz vor der Halbzeitpause führten die Berliner erstmals mit 20 Punkten Vorsprung.

Neben dem Ergebnis gab es dann auch eine weitere gute Nachricht. Im dritten Viertel kehrte Clifford aufs Parkett zurück und schien seine Fußprobleme überwunden zu haben. Doch Malaga hatte sich nun offenbar viel vorgenommen. Die Spanier kamen deutlich verbessert aus der Pause und trafen in den ersten Minuten gleich drei Distanzwürfe. So schrumpfte der Berliner Vorsprung auf zwölf Punkte und Reneses reagierte mit einer Auszeit. Die Gastgeber hatten aber weiter massive Probleme und wirkten plötzlich verunsichert. Nach einem 21:1-Lauf von Malaga trennte beide Mannschaften nur noch ein Punkt.

Es war nun ein enges Spiel, in das sich Alba erst zurückkämpfen musste. Im letzten Viertel ging Malaga dann zum ersten Mal an diesem Tag in Führung, Joshiko Saibou hielt die Gastgeber mit zwei Dreiern im Spiel, doch am Ende half auch die Unterstützung des enthusiastischen Publikums nichts.