Die Spannung war zu spüren und zu sehen am Samstagabend in der Arena am Ostbahnhof in Berlin. Marco Baldi, Manager des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin, saß kaugummikauend am Spielfeldrand, sein Sitznachbar war – ebenfalls seinen Kaugummi zerbeißend – Albas verletzter Power Forward Tim Schneider. Die beiden lauschten den Worten von Co-Trainer Thomas Päch, der kurz vor dem Spiel noch ein Interview gab. „Die haben so viel Erfahrung. Die wissen einfach, wie es geht“, sagte Päch. Er meinte nicht die Spieler seiner Mannschaft, sondern jene von Gegner Oldenburg.

Alba Berlin also ging durchaus mit Respekt in sein erstes Play-off-Spiel der Saison. Der war auch geboten. Die Niedersachsen sind Vizemeister, sie waren bei ihren beiden Niederlagen in dieser Saison gegen Alba auf Augenhöhe mit den Berlinern und wenn man die Stärke der Oldenburger ausfindig machen will, dann ist das ihre Abgeklärtheit. Dies macht sie gerade in den Play-offs zu einem gefährlichen Gegner.

So viel zur spannenden Ausgangsposition. Zum Spiel: Nach zehn Minuten liefen die Gäste mit hängenden Köpfen vom Parkett, nach 20 Minuten wie die geprügelten Hunde. 69:43 stand es zur Halbzeit für Alba. Die Berliner hatten die Oldenburger derart überrollt, dass auch deren ganze Abgeklärtheit nichts mehr brachte. Es machte das alles ja nur noch trauriger für die Gäste.

Die Berliner hinterließen einen meisterlichen Eindruck

In der Halbzeitpause mühten sich die Statistiker ab, ob die 69 Punkte Play-off-Rekord in der BBL waren. Ein Ergebnis der Bemühungen lag zunächst nicht vor. Aber ein Ergebnis nach weiteren 20 Minuten Spielzeit: Alba Berlin zerlegte die Oldenburger mit 114:88 und geht damit mit 1:0 in Führung in der Serie best of five. Das zweite Viertelfinale findet am kommenden Dienstag in Oldenburg statt (18.15 Uhr, live auf telekomsport.de), ehe sich die beiden Klubs am Samstag wieder in Berlin gegenüberstehen (18 Uhr).

Den Eindrücken vom Samstag zufolge dürfte die Serie dann schon gelaufen sein. Aber ein paar verrückte Geschichten hat der Sport ja schon geschrieben. Sollte Oldenburg in der Serie noch was reißen, wäre das ziemlich verrückt.

Albas Start am Samstag vor rund 8700 Zuschauern war nahezu perfekt. Der Berliner Center Dennis Clifford gewann den Sprungball gegen Rasid Mahalbasic und legte kurz darauf den Ball zur Führung im Korb ab. Anschließend versuchten sich bei Alba Marius Grigonis, Peyton Siva, erneut zweimal Clifford und wieder Grigonis. Jedes Mal fand der Ball den Weg in den Korb. Als das erste Viertel vorbei war, hatte die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses eine Erfolgsquote bei ihren Würfen von fast 70 Prozent. Manager Baldi lehnte sich ein Stück weiter zurück in seinen Stuhl, in seinem Rücken machten die Fans der Berliner viel Krach.

35:19 stand es nach dem ersten Viertel. Im Basketball hat so etwas in der Regel nichts zu heißen. Am Samstag aber waren diese furiosen ersten zehn Minuten nur der Auftakt zu einem Spektakel, das die Berliner im zweiten Viertel darboten. Es klappte nahezu alles, die Würfe aus der Ferne genauso wie das Spiel am Brett. Zudem spielten die Gastgeber extrem aggressiv in der Defensive, ohne sich zu viele Fouls einzuhandeln. Immerhin bewiesen die Gästefans Humor. „Bogdan ist nervös“, brüllten sie aus vollem Halse bei Freiwürfen von Bogdan Radosavljevic. Da stand es schon 42:27. Und es war dann auch keine Überraschung, dass Albas Center nicht nervös war und beide Würfe ohne Ringberührung versenkte.

Erstaunlich an dieser Begegnung war auch, dass Alba trotz der hohen Führung die Intensität im dritten Viertel noch beibehielt, ehe das Team vor den Augen von NBA-Star Dennis Schröder ein bisschen langsamer machte. Das änderte nichts am Gesamteindruck von Alba Berlin: Er war meisterlich.