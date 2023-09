Basketball-Weltschmeisterschaft Das beste deutsche Team aller Zeiten

Große deutsche Basketball-Nationalmannschaften müssen auch etwas Glück haben. Wie die Europameister von 1993, die im Finale erst jubeln konnten, als der letzte Wurf der Russen aus acht Metern an Brett und Ring prallte. Oder wie die EM-Silbergewinner von 2005, die im Halbfinale zittern mussten, bis der aussichtsreiche Dreipunktewurf der Spanier in der letzten Spielsekunde vom Ring zurücksprang.

Am Mittwoch lag das Schicksal des aktuellen deutschen Teams in der Wurfhand des lettischen Nationalspielers Davis Bertrans. Ein weiterer Treffer des Letten – und die bis dahin so gute Weltmeisterschaft der Deutschen hätte im Viertelfinale ein trauriges Ende gefunden. Doch sein Wurf geriet zu lang – und Deutschland spielt am Freitag gegen die USA um den Einzug in das Finale. Dieses Team aber ist nicht nur groß, es ist schon jetzt das beste des Deutschen Basketball-Bundes aller Zeiten. Im Halbfinale hat es eine reelle Chance, die NBA-Stars zu besiegen, das haben die knappe Niederlage in der Vorbereitung und die Spiele bei dieser Weltmeisterschaft gezeigt – vom schwachen Viertelfinale einmal abgesehen. Normalerweise sollten am Freitag zwar die NBA-Stars der USA gewinnen, doch das deutsche Team reicht an das Niveau der Amerikaner im Basketball heran – so etwas hat es noch nie gegeben.

Benedikt Voigt war schon beim EM-Finale 1993 in der Halle und hat lange für den Tagesspiegel über die deutsche Basketball-Nationalmannschaft berichtet.

Der deutsche 93er-Jahrgang blieb ein One-Hit-Wonder, nach der Heim-EM konnte er leider nicht mehr an den großen Erfolg anknüpfen. Und die Teams der Nowitzki-Ära, die sich mit WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005 dekorieren konnten, waren in erster Linie von ihrem Superstar abhängig. Das aktuelle Team aber besitzt zwei Stars in Dennis Schröder und Franz Wagner, und hat auch noch einen Supporting-Cast, der es ebenfalls mit der Weltspitze aufnehmen kann. Mit EM-Bronze 2022 und dem WM-Halbfinale 2023 zeigt es schon jetzt eine beeindruckende Konstanz in der Weltspitze. Und es geht noch weiter. Wenn sich kein entscheidender Spieler verletzt, wird das Schröder-Doppelwagner-Team auch bei den Olympischen Spielen 2024 zu den Favoriten auf eine Medaille zählen. Auch das hat es noch nie gegeben.