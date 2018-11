Es gab mal eine Zeit, da wurden Tore von Robert Lewandowski in Dortmund besonders laut gefeiert. Aber da trug der polnische Fußballer eben auch noch ein schwarz-gelbes Jersey und schoss Tore gegen seinen aktuellen Verein, den FC Bayern München. Zum Beispiel am 11. April 2012, als die Bayern letztmals als Verfolger von Borussia Dortmund an der Strobelallee antraten. Der BVB gewann das Spiel mit 1:0, ein paar Wochen später die Deutsche Meisterschaft und kurz darauf noch den DFB-Pokal – dank eines furiosen 5:2-Sieges im Finale von Berlin.

Vor dem Spitzenspiel an diesem elften Bundesliga-Spieltag, in das die Bayern mit vier Punkten Rückstand gingen, hatten viele Borussen gehofft, die Geschichte möge sich wiederholen. Ein Novemberabend wie im April sollte es werden, den Anfang vom Ende der erdrückenden sechsjährigen Dominanz der Dauermeisterbayern markieren. Und so kam es dann auch – trotz Robert Lewandowski.

3:2 (0:1) gewann der Tabellenführer Borussia Dortmund gegen Bayern München und liegt nun schon sieben Punkte vor den drittplatzierten Münchnern. Die beiden Kopfballtore von Robert Lewandowski reichten den Bayern nicht, weil Marco Reus ebenfalls zweimal traf und der eingewechselte Paco Alcacer vor 81:365 Zuschauern den Endstand besorgte.

Wie die Dortmunder ins Spiel gingen, überraschte ein wenig. Trainer Lucien Favre verzichtete auf die bisher so erfolgreiche Mittelfeldzentrale, indem er Julian Weigl an die Seite von Axel Witsel beorderte. Thomas Delaney musste sich das Spiel von der Auswechselbank anschauen. Dort saß auch Paco Alcacer, weil Mario Götze von Beginn an ran durfte. Im Tor bot Favre Ersatzkeeper Marwin Hitz auf. Bei den Bayern fehlte der verletzte Arjen Robben, James Rodriguez blieb nur ein Platz auf der Bank.

Doch auch ohne den spielstarken Kolumbianer zeigten die Bayern bereits in den ersten fünf Minuten, dass sie gewillt waren, ihre Art des Fußballs durchzudrücken. Begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert der Dortmunder Fans setzten sie sich in der Hälfte des BVB fest, zwei tief stehende Dortmunder Viererketten vor Augen. Die waren darauf aus, bei einem Ballgewinn sofort in hohem Tempo Richtung Bayern-Tor zu marschieren. Zwei Möglichkeiten ergaben sich sogar, nur verpassten Sancho und Götze zweimal das Abspiel im richtigen Moment. In der zweiten Halbzeit sollten es die Borussen dann deutlich besser machen.

„Man kann ja nicht nach Dortmund fahren und sagen, ich will einen Dreier einfahren“, hatte Bayerns Präsident Uli Hoeneß vor dem Duell beim Lieblingsrivalen orakelt, verbunden mit dem Hinweis, dass die Bayern nicht als Favorit nach Dortmund fahren würden, sondern, ja tatsächlich, „als Außenseiter“.

Dortmunds Offensivkraft kam erst in der zweiten Hälfte zur Entfaltung

Wie ein Außenseiter spielten die Münchner allerdings nicht, vielmehr waren es die Dortmunder, die verhaltener agierten als es ihrer Tabellenplatz angemessen war. Die Zweikampfführung stimmte in den ersten 45 Minuten zwar – über 60 Prozent der Duelle gewannen die Dortmunder –, nur lauerten sie fast ausschließlich auf Fehler der Bayern. Nach zehn Minuten hätte Mats Hummels den Schwarz-Gelben beinahe den Gefallen getan.

Marco Reus stupste dem schläfrigen Innenverteidiger den Ball vom Fuß und eilte allein auf das Tor von Manuel Neuer zu. Es war ein kurzer, intensiver Sprint, an dessen Ende Reus allerdings die Kraft für einen platzierten Abschluss fehlte, Neuer hielt den flach geschossenen Ball problemlos fest.

Den ersten Wirkungstreffer setzten die Bayern. Auf der rechten Seite erhielt Gnabry den Ball, blickte kurz hoch, flankte gefühlvoll auf Lewandowski, der dankend abnahm und per Kopf zum 0:1 traf. Deutscher Meister wird nur der FCB, sangen die rund 8000 Bayernfans im Stadion. Der Außenseiter führte nicht unverdient, hatte er bis dahin doch den etwas engagierteren Eindruck gemacht.

Dortmunds Offensivkraft kam erst in der zweiten Hälfte zur Entfaltung, dafür umso brutaler. Keine fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da erwischte Neuer den zu schnellen Reus im Strafraum am Fuß, was einen Elfmeter und das 1:1 durch den gefoulten Schützen zur Folge hatte. Der BVB fand nun immer besser in die Partie, wirkte agiler, spritziger. Selbst der erneute Rückstand – wieder traf Lewandowski per Kopf – konnte die Schwarz-Gelben nicht stoppen.

Zwischenzeitlich spielten sich die Favre-Elf in einen regelrechten Rausch, vergaß aber das Toreschießen. Erst vergab Reus nach einer Stunde das sicher geglaubte 2:2, weil Kimmich im letzten Moment rettete, dann hatte der kurz zuvor für Götze eingewechselte Paco Alcacer einen Auftritt, den er nicht in Erinnerung behalten will. Hummels – erneut Hummels – hatte dem flinken Sancho den Ball überlassen. Der eilte auf und davon, behielt die Übersicht und legte im richtigen Moment auf Alcacer ab. Warum dieser aus drei Metern den Ball nicht direkt ins Tor schoss, sondern noch einen äußerst unnötigen Haken schlug, bleibt sein Geheimnis.

Nach einer weiteren vergebenen Chance durch Reus fiel dennoch das 2:2. Einen über rechts vorgetragenen Angriff vollendete Reus mit der Wucht des zuvor angesammelten Frusts – und das Stadion tanzte. Erst recht als Alcacer dem schwarz-gelben Anhang feinste Kost präsentierte und mit einem feinen Lupfer Neuer überwand. Von den Bayern kam nach dem 3:2 nicht mehr viel, Dortmund verteidigte geschickt und darf schon im November von einer Saison wie 2012 träumen. Wer den neuen Lewandowski geben darf – Reus oder Alcacer – dürfen die Schwarz-Gelben in der anstehenden Länderspielpause ausknobeln.