Bei den Zehlendorfer Wespen Charlotte Stapenhorst träumt vom Klassenerhalt

Punkte, Hauptsache Punkte. So drückt es Charlotte Stapenhorst, Hockeyspielerin der Zehlendorfer Wespen, angesprochen auf die Ergebnisse ihres Teams in den vergangenen Spielen in der Ersten Feldhockey-Bundesliga, aus und lacht dabei. In den bisherigen acht Saisonspielen konnten die Wespen dreimal gewinnen, aber jedes Mal erst im Penaltyschießen. „Wir sind aufgestiegen und der Unterschied ist einfach nochmal doller als ich dachte“, sagt Stapenhorst, die mehrere Jahre in der Ersten Bundesliga beim Uhlenhorster HC (UHC) in Hamburg, ein Jahr beim TuS Lichterfelde (TuSLi) in Berlin gespielt hat und seit 2013 Teil der Deutschen Nationalmannschaft ist.