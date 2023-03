Benefizspiel gegen Hertha BSC Der Berliner AK beginnt nach erfolgreicher Generalprobe zu träumen

Der Kontrast hätte kaum größer sein können: Erst schallte am Freitagabend die langsame Melodie „Nur nach Hause“ durch das Poststadion. Einige Hertha-Fans erhoben sich, hielten ihre blau-weißen Schals in die Höhe. Wenige Minuten später wurden die Klänge plötzlich von Hip-Hop-Musik unterbrochen. „Run BAK, run run BAK. Im Poststadion in Berlin Moabit – von Abwehr bis Angriff ist unser Gebiet“, rappte eine Stimme, während die Mannschaft von Trainer Volkan Uluc den Platz betrat.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden