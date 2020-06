Wir bleiben oben. Unions Marvin Friedrich nach dem Sieg gegen Paderborn Foto: Reuters

Der 1. FC Union hat es geschafft. Und das ohne große Dramatik. Schon zwei Tage vor Ende der Bundesligasaison steht nach dem Sieg gegen Paderborn am Dienstag fest, dass die Köpenicker oben bleiben. Das ist ein schöner Erfolg. Dem schlauen Trainer Urs Fischer hätten manche diesen Erfolg vielleicht zugetraut - nicht aber der Mannschaft des Aufsteigers – die treuen, vielen Fans des immer größer werdenden Klubs aus dem Berliner Osten natürlich ausgenommen.

Union war eine Bereicherung für die Liga. Bis die Krise kam, aber auch nun in den Geisterspielen. Was erstaunlich war, denn die Mannschaft lebte von den Emotionen im Stadion an der Alten Försterei, von der Enge dort, von den Menschen, die sie nach vorne peitschen.

Dass sie es nun spielerisch in dieser neuen Phase des Profifußballs gelöst haben, ist aus Berliner Sicht sehr schön – auch wenn die Fans von Union um ein paar Highlights im Stadionn betrogen wurden durch das Virus. Das 1:0 gegen Hertha BSC war ein Höhepunkt sicher, das Rückspiel im Olympiastadion ohne eisernen Anhang weniger. Das wohl größte Spiel der Saison, dass Heimspiel gegen die Bayern, fiel dann im März dem nahenden Lockdown zum Opfer.

Nun lebt die Hoffnung, das Versäumte kommende Saison nachzuholen. Denn sie spielen weiter in einer Liga mit den Bayern und das ist ein großer Erfolg.

Berlin wird weiter mit zwei Mannschaften in der höchsten deutschen Klasse des Fußballs vertreten sein. Das gab es in der Bundesligageschichte in zwei Spielzeiten in Folge nicht, hinter Hertha stieg Tennis Borussia als zweite Berliner Kraft in den Siebzigern zwei Mal sofort wieder ab und Tasmania und Blau-Weiss 90 waren für ein Jahr Bundesligisten, als Hertha keiner war.

Zu diesen Zeiten konnte Union noch nicht in der Bundesliga spielen. Schön, dass die Unioner es jetzt machen und so erfolgreich sind. Immer mehr auch als Marke aus Berlin, das im Fußball doppelt erstklassig bleibt.