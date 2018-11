Michael Fuß spielt seit über 35 Jahren Fußball. Und Michael Fuß schießt seit über 35 Jahren Tore. Insgesamt viele Hundert, vielleicht sogar über 1000 inklusive der Zeit im Nachwuchs. Trotzdem erlebt Fuß noch Premieren. Etwa am vergangenen Samstag. Altliga-Verbandsliga, die Altersklasse über 40, Blau-Weiß 90 gewinnt 15:1 gegen Stern Marienfelde. Fuß macht zehn Tore, darunter drei echte Hattricks. „Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen. Das hat mir erst unser Trainer gesagt“, so Fuß. 30 Treffer hat er in dieser Saison erzielt. Die Marke der vorigen Spielzeit (54) wird wohl wackeln. Spielt das eine Rolle? Eher nicht. „Wenn ich treffe, treffe ich.“ Im Zweifel trifft er.

Die „Legende schlechthin im Berliner Amateurfußball“ hat ihn „11 Freunde“ einmal genannt. Türkiyemspor, Viktoria, TeBe und andere, überall hat Fuß Tore erzielt. Für Türkiyem waren es sagenhafte 66 in einer Verbandsliga-Saison. Er hätte es in den Profibereich schaffen können, sagen viele. Mehrmals war er kurz davor. Doch es sollte nicht sein. Ihm fehlte der letzte Antrieb, alles dafür zu geben, sein Talent zu veredeln.

Höhere Ligen würde er sich noch zutrauen, aber es fehlt die Zeit

Fuß ist 41 Jahre alt, höhere Ligen in der Stadt würde er sich noch zutrauen – andere ihm auch. Letztens gab es eine Anfrage aus der Berlin-Liga. Er hat aufgrund seines Jobs im Dreischicht-System bei einem Automobilhersteller jedoch keine Zeit für Training. Spielen tut er aber regelmäßig: „Ohne Fußball geht es nicht.“ Fuß hat sich schon als Trainer versucht, als Freundschaftsdienst für einen Kumpel. Doch er will auf dem Platz stehen. Tore schießen. Spaß haben. Bei Blau-Weiß spielen beispielsweise die Ex-Profis Marco Gebhardt, Ronny Nikol, Sebastian Hähnge und Norbert Henkel. Auch Mike Schmidt, 56 Jahre alt und 1986/87 mit Blau-Weiß 90 in der Bundesliga, ist manchmal dabei. „Eine Supertruppe“, sagt Fuß. Bei allem Spaß ist er weiter ehrgeizig. Er holte mit den Mariendorfern die deutsche Ü-40-Meisterschaft, doch der Titel in Berlin ging im Sommer überraschend an den VfB Hermsdorf. Blau-Weiß will ihn zurück. Momentan beträgt der Vorsprung auf Hermsdorf fünf Punkte. Samstag in einer Woche kommt es zum Spitzenspiel.

Kürzlich war Fuß im Mommsenstadion bei TeBe, dem Verein, den er als „meine große Liebe“ bezeichnet. Hier haben sie ihn einst sogar gefeiert, als ihm im Trikot des Gegners ein Tor gelang. TeBe will in die Regionalliga aufsteigen. Ob er nicht zurückkommen könne, haben Fans gefragt. Fuß hat gelacht und geantwortet: „Die Zeiten sind vorbei.“