Berliner Rikschafahrer kennt sie alle Welche EM-Fans am freundlichsten sind – und welche gar nicht gehen

Nach dem letzten Gruppenspiel zwischen Österreich und den Niederlanden waren es zwei Holländer, die zu Mike Vollmer hinten auf die Rikschasitze kletterten – „aber zwei grummelige“, erinnert sich der Fahrradchauffeur mit einem Lachen.

Die Fußballer der Oranje hatten im Olympiastadion 2:3 gegen Österreich verloren. „Die hatten keinen Bock mehr, zu warten.“

Also trat Vollmer in die Pedale und kutschierte die beiden zu ihrem Luxushotel an den Ku’damm, wo sie ihren Fußballfrust nach eigenen Angaben bei einer Dachparty ertränken wollten.

Seit 27 Jahren mit der Rikscha unterwegs

Eine grüne Markise als Sonnenschutz, eine rote gepolsterte Rückbank, mehrere mit Kabelbinder befestigte Plastiksonnenblumen am Gefährt und einen Strohhut auf dem Kopf: So steht Vollmer normalerweise sommers am Brandenburger Tor und wartet auf Fahrgäste.

Doch da ist dieses Jahr die Fanmeile. „Die Einnahmen für uns Rikschafahrer sind mit der EM deutlich gesunken.“

Normale Touristen warten die EM ab. Rikschafahrer Mike Vollmer

Vollmer ist bereits seit 27 Jahren Rikschafahrer. Längere Stadtführungen sind es, mit denen er üblicherweise sein Geld verdient. „Aber normale Touristen warten die EM ab.“

An der Fanmeile ist für den 52-Jährigen mit der gemütlichen Stimme nichts zu holen. Denn auf die Fanmeile gehen hauptsächlich junge Menschen, die selbst in Berlin wohnen.

Und wer dort schon sieben Euro für ein Bier berappen musste, sagt Vollmer, leiste sich anschließend selten eine Rikschafahrt. Das sei ihm aber auch recht: „Angetrunkene Fans können auch mal komisch werden.“

Mit der Rikscha zum Olympiastadion

Etwas besser sieht es aus, wenn ein EM-Spiel in Berlin ausgetragen wird und Fans aus dem Ausland anreisen. Beim Kroatien-Spiel hatte Vollmer zwei wohlhabende Kroaten auf der Rückbank sitzen. Aufgegabelt hat er sie beim Treffpunkt der Fans am Breitscheidtplatz.

„Die sind extra gekommen, um Modric noch ein letztes Mal spielen zu sehen.“ Sie hätten behauptet, die Eintrittskarte für 5000 Euro auf dem Schwarzmarkt gekauft zu haben. „Die hatten Geld. Sie haben nicht einmal nach dem Preis gefragt beim Einsteigen.“

Etwas teurer als ein normales Taxi ist es schon. Rikschafahrer Mike Vollmer über seine Preise

Also fuhr Vollmer sie rund 40 Minuten bis an den Eingang des Olympiastadions – weiter, als ein normales Taxi derzeit käme. Denn um das Stadion herum herrscht während der EM-Spiele ein Fahrverbot für Autos. Das haben sich die beiden kroatischen Gäste sicherlich auch etwas kosten lassen. Wie viel genau, möchte Vollmer nicht sagen. „Über Geld redet man ungern“, sagt er und lacht. „Aber etwas teurer als ein normales Taxi ist es schon.“

Beim Match zwischen Österreich und Polen hatte er zwei Fahrgäste aus Kärnten an Bord. „Die kamen vom platten Land“, erzählt Vollmer. Er fuhr sie am österreichischen Fanmarsch entlang zum Stadion. Wenn sie aus der Rikscha heraus winkten und johlten, jubelten die Landsleute. „Das war für die ein guter Auftritt“. Am Ende bestanden die Kärntner auf ein gemeinsames Foto mit dem radelnden Chauffeur.

Manchmal wartet Voller die Spiele dann ab. „Wenn 70.000 Leute aus dem Stadion herauskommen, sind immer auch zwei dabei, die sich zum Hotel fahren lassen“, sagt er. So wie die grummeligen Niederländer. Denn normalerweise verlassen die Fans des Verlierer-Teams das Stadion eher.

Nach dem Spiel wartet Vollmer vor dem Ausgang des Olympiastadions auf Fans. Meist kommen die Verlierer zuerst raus. © privat

Trotz dieser anekdotenreichen Fahrten ist die EM für Vollmer finanziell miserabel. Er ist froh, dass er parallel noch bei Lieferando arbeitet und Essen ausliefert. Natürlich ebenfalls mit dem Rad. „Da mache ich gerade mehr Geld“. Viele Berliner:innen verfolgen die EM zu Hause vor dem Fernseher. „Die wollen von den Spielen keine einzige Sekunde verpassen beim Pizzaholen. Deshalb bestellen sie.“ Eine Randbeobachtung: Besonders häufig fährt Vollmer während an EM-Spieltagen den Dönerladen von Ex-Fußballer Lukas Podolski an.

Insgesamt verläuft die EM aus Sicht von Vollmer aber bisher zumindest deutlich friedlicher als die WM im eigenen Land 2006. Auch damals war er mit seiner Rikscha unterwegs – umfuhr die Fanmeile aber weiträumig. „Damals waren in der Stadt viele Brandenburger Hooligans unterwegs. Die wollten Stress machen und Rikschas umkippen.“

Nicht alle Fans finden die Rikschafahrten teuer

Auf das Achtelfinale in Berlin freut sich Vollmer dann doch. Gegen Italien spielt dann nämlich die Schweiz. Bei Schweizern ist es dem Rikschafahrer schon mehrfach passiert, dass er den Gesamtpreis nannte und die Gäste nachfragten: „Pro Person?“ Teuer ist eben relativ.

Auch skandinavische Gäste empfinden die Rikschafahrten als preiswert – und sind ausgesprochen fahrradaffin. „Die meisten Rikschafahrer erinnern sich gerne an 2006, als die Schweden hier waren“. Weniger gut fürs Geschäft seien Franzosen, Spanier und Italiener. „Die können meinetwegen gerne früh ausscheiden“, sagt Vollmer und lacht.

Sein Wunsch für die Finalpaarung steht fest: „Dänemark gegen Schweiz im Finale wäre ideal.“