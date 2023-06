Berliner Rugby Club in den Play-offs Wie der Verein den finanziellen Nachteilen trotzt

Am Sonnabend treffen mit dem Berliner Rugby Club (BRC) und dem TSV Handschuhsheim zwei Mannschaften aufeinander, die zwar beide in der Bundesliga des 15er-Rugby beheimatet sind, aber letztlich ziemlich wenig voneinander wissen. Weil die Hauptrunde in eine Nord-Ost- sowie eine Süd-West-Division aufgeteilt sind, müssen die Teams schon in die K.-o.-Runde einziehen, um sich mal mit einem Mitstreiter aus dem anderen Teil des Landes zu messen. So wie es ab 15 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in Zehlendorf der Fall sein wird.