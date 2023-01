Berliner Springergala Die Wasserspringer des Berliner TSC zeigen, warum sie so gut sind

Lars Rüdiger hat in seiner Karriere bei allen Großevents Erfolge erlebt. Der Berliner Wasserspringer sprang mit seinen Partnern im Synchronwettbewerb zu Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften. Von der Begeisterung der Fans bekam er auf dem Drei-Meter-Brett meist aber nur bedingt etwas mit. „Man hört schon, wenn das Publikum klatscht“, sagt der 26-Jährige, „aber während des Sprungs versucht man doch alles auszublenden, konzentriert sich nur auf die korrekte Ausführung.“

An diesem Sonnabend ist das anders. Zum bereits 27. Mal richtet sein Verein, der Berliner TSC, in der Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee die „Berliner Springergala“ aus (Start: 15 Uhr). „Ich kann gar nicht sagen, zum wievielten Mal ich schon dabei bin“, sagt Rüdiger als ältester Springer im Verein, „aber auf dieses Event freuen wir uns alle sehr.“

An diesem Tag verspüren die Springerinnen und Springer keinerlei Druck, sondern können Freunden, der Familie und den Fans des Wasserspringens ihr Können präsentieren.

Die „Wilden Springer“ verbinden Kabarett und hohes Können

Über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet der Verein für die Veranstaltung, die nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nun endlich wieder stattfinden kann. „Die Leute reißen sich regelrecht darum, dabei zu sein“, sagt Bernd Weiße, der bis 2020 Abteilungsleiter der TSC-Springer war und die Gala viele Jahre lang organisiert hat. Für Kurzentschlossene öffnet die Tageskasse um 14 Uhr am Sonnabend.

Neben den vereinseigenen Springerinnen und Springern, die entsprechend Alter und Erfahrung ihr Können zeigen, präsentieren auch die Staatliche Artistenschule sowie der Bundesstützpunkt Turnen Showelemente. Ein besonderer Hingucker sind die „Wilden Springer“, die kabarettistisch und zugleich höchst gekonnt ihre eigene Spring-Show abliefern. „Wir hätten bei einem Bauchklatscher aus großer Höhe Schmerzen“, sagt Matti Büchner, der als Weißes Nachfolger zum ersten Mal die Gala organisiert hat, „bei ihnen gehört das zum Programm.“

Berliner Springergala

öffnet um 14 Uhr, los geht es eine Stunde später Die Tickets kosten 10 Euro für Erwachsene, 5 Euro ermäßigt

10 Euro für Erwachsene, 5 Euro ermäßigt Zum 27. Mal präsentieren die Springerinnen und Springer bereits ihr Können bei diesem Event

Natürlich soll es bei der Gala auch darum gehen zu zeigen, „wie das Wasserspringen funktioniert“, sagt Büchner. Und einen Eindruck vermitteln, wie Deutschlands erfolgreichster Verein in dieser Sportart aufgebaut ist. Von den Kleinsten beim TSC bis zu den erfahrenen Olympioniken um Lars Rüdiger bekommen alle Altersklassen ihre Plattform – vom Beckenrand bis zur Traverse weit oben und nur knapp unter dem Hallendach.

Das Wasserspringen gilt als sehr herausfordernde Sportart, entsprechend beginnen die meisten Karrieren bereits mit fünf, sechs Jahren. In den ersten Jahren kooperierte der TSC mit den Vereinen SV Karl-Friedrich-Friesen und dem SV Berliner Verkehrsbetriebe 49. Ab der fünften Klasse, wenn einige Kinder auf die Sportschule wechseln, erfolgt die Ausbildung ausschließlich beim TSC, wo sechs hauptamtliche Trainerinnen und Trainer sowie weitere Übungsleiterinnen und Übungsleiter tätig sind. Mit entsprechendem Erfolg, 2021 wurde die Abteilung mit dem „Grünen Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ ausgezeichnet.

164 Mitglieder zählt der Verein aktuell.

„In der Regel werden im Jahr rund 2000 Kinder für das Wasserspringen gesichtet“, erzählt Weiße. Rund 40 davon kämen für diesen Sport wirklich infrage. Wiederum acht von zehn Kindern dieser Auswahl hätten das Zeug für den Leistungsbereich. Derzeit zählt die Abteilung 164 Mitglieder.

Das über Jahre bekannteste Gesicht des Vereins, Patrick Hausding, beendete im vergangenen Jahr seine erfolgreiche Karriere. Zahlreiche Medaillen sammelte er in seiner erfolgreichen Karriere. 46 Medaillen gewann er auf höchster Ebene, einige davon an der Seite von Lars Rüdiger.

Die Grundlagen werden an Land erarbeitet

Für Rüdiger, der mittlerweile mit Timo Barthel im Synchronwettbewerb springt, ist der Verein längst eine Art zweite Familie. „Beim Fußball kommen und gehen ja immer wieder Leute“, sagt er, „beim Wasserspringen trainierst du über Jahre hinweg mit Springern, die du meistens von Klein auf kennst.“ Entsprechend gut ist meistens die Stimmung, auch wenn Rüdiger von einer „Hassliebe“ zu seinem Sport spricht.

Nachdem er sich im vergangenen Jahr die Hand bei einem verunglückten Sprung gebrochen hat, muss auch er sich trotz der großen Erfahrung erst langsam wieder an seine Topform herankämpfen. „Das ist gerade mental schon eine große Herausforderung“, sagt Rüdiger, „je älter man wird, desto schwieriger wird das.“

Lotti Hubert zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen beim Berliner TSC. © Imago/Aleksandar Djorovic

Entscheidend für erfolgreiche Sprünge vom Turm oder Brett sind die Grundlagen, die sich die Athletinnen und Athleten bei der Körperbeherrschung erarbeitet haben. „Bis zur neunten oder zehnten Klasse findet das Training zur Hälfte an Land statt“, weiß Bundesstützpunkttrainer Büchner. „Spätstarter gibt es in unserer Disziplin eigentlich gar nicht.“

Über talentierten Nachwuchs muss man sich bei TSC ohnehin keine großen Sorgen machen. „Mit unserer Nachwuchsarbeit, gutem Personal und der modernsten Sprunghalle in Europa haben wir uns diesen Ruf hart erarbeitet“, sagt Büchners Vorgänger Bernd Weiße. Der Verein stellt über ein Viertel der Sportlerinnen und Sportler im Nationalmannschaftskader.

Wie wettbewerbsfähig der TSC-Nachwuchs ist, zeigte sich im Dezember bei der Weltmeisterschaft der Juniorinnen und Junioren in Kanada. An der Stätte der Olympischen Spiele von 1976 triumphierte vom 1-Meter-Brett in der A-Klasse mit Lotti Hubert, 18, eine Sportlerin, die ebenfalls für den Verein startet. Im Mixed-Wettbewerb war sie zudem am Gewinn der Silbermedaille beteiligt.

Natürlich wird auch sie wie Lars Rüdiger am Samstag ihr Können bei der Springergala präsentieren. Ganz ohne Druck und mit viel Spaß. Worauf die Veranstaltung ausgerichtet ist.

