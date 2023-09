Equal eSports Cup Ein Zeichen für mehr Diversität

Am Ende ist nur noch „BIG Lumi“ übrig. In einem harten Fight hat das gegnerische Team vier von fünf Mitspieler:innen ausgeschaltet, nun schwärmt es in die Basis und attackiert den Turm, die letzte Bastion von „BIG Chroma". Widerstand ist aussichtslos, die Feinde hoffnungslos in der Überzahl. Der Turm fällt – und „SK Avarosa“ gewinnt den Equal eSports Cup in Köln. Das Team von „Berlin International Gaming“ (BIG) ergattert immerhin Platz zwei – und fährt mit Stolz zurück in die Hauptstadt.