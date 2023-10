Besser als je zuvor Potsdam Royals sind bereit für die Revanche im GFL Bowl

Eine majestätische Saison, wie könnte es anders sein, muss mit einem Finale enden. Die Potsdam Royals haben nach einer bemerkenswerten Saison in der German Football League (GFL) und einem Sieg im Halbfinale gegen die New Yorker Braunschweig Lions den Sprung in den German Bowl geschafft, der am Sonnabend in Essen stattfindet (17 Uhr, Sport1). Schon zu Beginn des Jahres zeichnete sich ab, dass die Potsdamer Titelanwärter sind. In der Nordstaffel der GFL dominierten die Royals fast alle bisherigen Spiele und setzten sich auch in den Play-offs nach der regulären Saison eindrucksvoll durch.