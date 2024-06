Bierpreise, Sonnencreme und Handyempfang Die zehn wichtigsten Hinweise für den Besuch der EM-Fanmeile in Berlin

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft, doch bereits zwei Tage vorher eröffnet die Fanmeile am Brandenburger Tor. Diese erstreckt sich bis zur Siegessäule und dem Reichstagsgebäude und ist insgesamt so groß wie zehn Fußballfelder. Im Verlauf des Turniers werden rund 2,5 Millionen Fans aus aller Welt erwartet. Der Eintritt ist frei. Wir haben vorab die wichtigsten Fakten und Tipps zusammengetragen.