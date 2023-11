Bittersüßes Märchen bei der Cricket-WM Afghanistan träumt vom Halbfinale

Wer in Afghanistan lebt, hat in diesen Zeiten bekanntlich wenig Anlass zu feiern. Zwischen der Herrschaft der Taliban, verheerender Armut und den schrecklichen Folgen drei großer Erdbeben im Oktober gibt es wohl kaum ein Land auf der Welt, dem es aktuell schlechter geht. Doch als der Kapitän der Cricket-Nationalmannschaft Hasmatullah Shahidi am Freitag vor die Kameras trat, hatte er eine Botschaft.