Blitzeinschlag neben dem Stadion So knapp entging Dortmund einer Katastrophe

Das Spiel lief rund 25 Minuten, als der Himmel über dem Dortmunder Westfalenstadion von Minute zu Minute dunkler wurde und der Wind an Geschwindigkeit zulegte. Zwei Kilometer entfernt entschied Gero Droste von der Feuerwehr Dortmund, die Fanzone im Westfalenpark räumen zu lassen.

„Unser Meteorologe rief an und sagte ‚Achtung Unwetterwarnung, in spätestens 15 Minuten ist eine Gewitterzelle hier mit Blitzen, Starkregen‘, und dann haben wir natürlich sofort unterbrochen“, erklärte Droste nach dem EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark, das der Gastgeber letztlich mit 2:0 für sich entschied.

Die Fanzone in Dortmund, als Gewitterwolken aufzogen. © Imago/Anja Cord

Die Dortmunder Feuerwehr habe nach der Unterbrechung abgewogen und „hart mit sich gerungen“, die Entscheidung für einen Abbruch sei im Endeffekt aber klar gewesen. „Wir haben dann die Flächen sofort räumen lassen, weil klar war, ein Blitzeinschlag ist nicht ausgeschlossen“, sagte Droste.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 30.800 Menschen in der Fanzone versammelt. Sie verließen das Geländer zum Teil fluchtartig – was Aussagen Drostes widerspricht, die Räumung sei gesittet abgelaufen.

Parallel setzte im Dortmunder Stadion der Regen ein und mit ihm kamen die Blitze, der Donner und irgendwann auch der Hagel. „Ich habe gesehen, dass meine Spieler drauf reagiert haben und ich denke, es war die richtige Entscheidung, das Spiel zu stoppen“, sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand, der am Samstagabend ein Déjà-vu der unschönen Art erlebt hatte.

Bei dem 52-Jährigen kamen wohl Erinnerungen an Jonathan Richter hoch. Der frühere Fußballer des FC Nordsjaelland war 2009 bei einem Trainingsspiel vom Blitz getroffen worden. Hjulmand war damals Co-Trainer. Richter überlebte das Unglück, sein linker Unterschenkel musste aber amputiert werden.

Auch die zweite Halbzeit stand kurz vor einer Unterbrechung

In Dortmund forderten er und seine Spieler schließlich Schiedsrichter Michael Oliver vehement dazu auf, das Spiel zu unterbrechen. Der Engländer kam der Bitte in der 35. Minute nach, als gerade ein lauter Donner in unmittelbarer Nähe zu hören war. „Ich hatte keine Angst, aber ich passe natürlich auf die Spieler auf und ein Blitz war direkt über dem Dortmunder Stadion“, sagte Hjulmand.

Wie bedrohlich die Gewitterlage rund um das Stadion tatsächlich war, zeigte ein X-User, der mit einer Blitzkarte belegte, dass es gerade mal 300 Meter Luftlinie entfernt einen Blitzeinschlag in einem kleinen angrenzenden Park gegeben hatte.

„Im Stadion sitzen die Besucher unter der Tribüne, die Spieler waren sozusagen gefährdet und sind vom Platz gegangen“, sagte Droste. Tatsächlich bestand aber auch für die Fans eine große Gefahr. Auf der Website des Deutschen Fußballbundes (DFB) heißt es zu diesem Thema, dass neben den Spielern auch Zuschauer gefährdet sind, „die sich in der Nähe von Metallgittern oder -zäunen aufhalten.“

Ein dänischer Fan hüpft im Westfalenstadion unter einer Wasserfontäne. © Imago/Revierfoto

Die Beteiligten im Stadion blieben indes ruhig und ließen sich die gute Laune vom Unwetter nicht nehmen. Während dänische Fans unter einem Wasserfall vom Dach der Arena tanzten, stimmten die wenigen auf der Südtribüne verbliebenen deutschen Anhänger „Oh wie ist das schön“-Gesänge an.

Dass das Spiel in der zweiten Halbzeit erneut am Rande einer zweiten Unterbrechung stand, stellte sich erst später heraus. Aufnahmen der englischen Zeitung „Daily Mail“ zufolge war ein Mann während Spiels unter das Dach des Dortmunder Stadions geklettert.

Auf Videoaufnahmen war zu sehen, dass der 21-Jährige aus Osnabrück vermummt gewesen war und einen größeren Rucksack bei sich getragen hatte. Der Mann wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Für die Zuschauer habe keine Gefahr bestanden, teilte die Polizei nach Spielende am Samstagabend mit.

Letztlich gingen alle Fans rund um das Achtelfinale unbeschadet nach Hause. Denn wie Gero Droste später bestätigte, gab es keine Verletzten durch das Unwetter.

Eine Stunde nach dem Abpfiff tauchte auch schon das nächste Gewitter am Himmel auf und sorgte dafür, dass die Feierlichkeiten am Samstagabend nur kurz währten.