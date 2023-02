Bochum schlägt den BVB? Ein Achtelfinale, das mehr versprach

Mit einem krachenden 3:0 hat der VfL Bochum am Mittwochabend die Dortmunder Borussen aus dem DFB-Pokal gekegelt, genau einen Tag nachdem der SC Freiburg im Elfmeterdrama von Sandhausen 3:5 versandet ist. Am selben Tag hat es Eintracht Frankfurt erwischt, beim 8:9 gegen Darmstadt 89. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze. Um einen berühmten bayrischen Politiker zur Hälfte zu zitieren: Bereits jetzt schon steht fest, dass es die Pokalsaison der Außenseiter wird. Mit Paderborn, Sandhausen, Darmstadt, Bielefeld und Nürnberg haben sich fünf Zweitligisten durchgesetzt im Achtelfinale und …

Die Top 6 der Bundesliga haben sich durchgesetzt – schade eigentlich

Quatsch. Stimmt nicht, die Großen haben sich durchgehobelt, wenn auch hier und da mit etwas Minidrama. Die Ergebnisse oben waren nur Wunschtraum einer Kollegin im Büro. Da hatten wir auf den Ausgang besagter Spiele nämlich − wie so oft − getippt. Und Kollegin X hatte sich da mal eben was ganz Mutiges ausgedacht. Schließlich, so ihre Argumentation, sei es vergangene Saison im Pokal schon recht überraschungsreich zugegangen. Und mal ehrlich Leute, wer will schon ein Viertelfinale nur mit den üblichen Verdächtigen? Wollt ihr doch auch nicht, dass sich die Top 6 der Bundesliga da jetzt durchsetzen – hat sie vor gut einer Woche in einer flammenden Rede ausgeführt.

Ne, wollten die meisten von uns nicht. Obwohl, Union, finden wir ja aus der Berliner Sicht schon gut. Können wir die Zeile „Berlin nähert sich Berlin“ (also dem Pokalfinale, hihi) mal wieder bringen. Aber abseits vom Forsthaus in Köpenick hätte der Rest so nicht sein müssen. Schließlich droht dem Pokal nun das Übliche: Ab dem Viertelfinale kann es nun in das gängige Programm gehen, allein die Nürnberger könnten da noch was aufmischen. Aber wahrscheinlich werden sie am 19. Februar den Bayern fürs Viertelfinale zugelost. Auswärts natürlich. Die Kollegin sagte übrigens, sie tippt für den Fall mal ein 4:0 für München.

Jede Wette. Aber nicht um jeden Preis. Außerdem wetten wir im Wesentlichen um die Ehre und die Lacher und ein wenig für die Kaffeekasse, denn da kommt alles rein, wenn keiner das genaue Ergebnis tippt. Also fast immer.

Claus Vetter hätte sich als Ressortleiter im Sport auch etwas mehr Drama im DFB-Pokal-Achtelfinale gewünscht.

